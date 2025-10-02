الخميس 02 أكتوبر 2025
الكاف يعلن موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي والذي يجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي 

 

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء السبت ١٨ أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

 

ماييلي والشيبي وتوريه ضمن معسكرات منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم 

وتلقى نادي بيراميدز إخطارات بضم ثلاثة من نجومه الأجانب للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي المقبل المقرر له الفترة من ٦ وحتى ١٤ أكتوبر الجاري، لخوض آخر مراحل تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

الشيبي ضمن معسكر المغرب القادم

وأرسل منتخب المغرب لضم الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي حيث يخوض خلاله مباراتي الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم، والبحرين وديا.

وكذلك أرسل منتخب بوركينا فاسو طلبا لضم لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، حيث يشارك في مباراتي سيراليون وأثيوبيا في تصفيات المونديال.

وكذلك تلقى الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي إخطارا للانضمام لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية خلال مباراتي توجو والسودان في إطار تصفيات كأس العالم.

