الخميس 02 أكتوبر 2025
رياضة

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام ماجديبورج ويحل رابعا في مونديال الأندية

الأهلي وماجديبورج،
الأهلي وماجديبورج، فيتو

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، أمام نظيره ماجديبورج الألماني بنتيجة (32-23)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية “سوبر جلوب”، المقامة حاليا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الفريق الألماني بنتيجة (19-11).

الأهلي يحل رابعا في مونديال كرة اليد

بهذه النتيجة ينهي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، محتلا المركز الرابع في الترتيب العام.

الأهلي يخسر أمام برشلونة

وكان الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق برشلونة الإسباني بنتيجة (21-26)، ليتحول للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام فريق ماجديبورج الألماني.

برونزية تاريخية

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على برشلونة الإسباني.

