حازم هلال يستقيل من شركة الأهلي للمنشآت الرياضية استعدادا للترشح في قائمة الخطيب

 أعلن حازم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية، استقالته من منصبه، استعدادا للتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب.

ونشر هلال بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: "بعد استخارة الله، سأتقدم غدا بأوراق الترشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي لدورة 2025-2029، على قائمة الكابتن محمود الخطيب".

وواصل:" تقدمت اليوم باستقالتي من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، التزاما بنظام العمل داخل النادي، الذي لا يسمح بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجالس إدارات الشركات التابعة له".

ووجه هلال رسالة شكر لزملائه في مجلس إدارة الشركة، مؤكدا أنه سيظل داعما لمشروع ستاد الأهلي والمدنية الرياضية، متمنيا التوفيق لهم في استكمال ما تم البدء فيه.

قائمة الخطيب 

وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجى أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

