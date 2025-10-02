الخميس 02 أكتوبر 2025
ثلاثي بيراميدز الأجانب ينضمون لمنتخباتهم بتصفيات كأس العالم 2026

تلقى نادي بيراميدز إخطارا بضم ثلاثة من نجومه الأجانب لصفوف منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي المقبل المقرر له الفترة من 6 وحتى 14 أكتوبر الجاري، لخوض آخر مراحل تصفيات كأس العالم 2026.

ثلاثي بيراميدز ينضمون لمنتخبات بلادهم 

وأرسل منتخب المغرب لضم الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي، حيث يخوض خلاله مباراتي الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم، والبحرين وديا.

وكذلك أرسل منتخب بوركينا فاسو طلبا لضم لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، حيث يشارك في مباراتي سيراليون وأثيوبيا في تصفيات المونديال.

وكذلك تلقى الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي إخطارا للانضمام لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية خلال مباراتي توجو والسودان في إطار تصفيات كأس العالم.

