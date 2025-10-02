بعد ارتباط اسمه بالأهلي، كانافارو يوافق على تدريب منتخب أوزبكستان

وافق المدرب الإيطالي فابيو كانافارو شفهيًا على تولي منصب المدرب الجديد لمنتخب أوزبكستان كجزء من كأس العالم 2026، وفقا لما أعلن عنه فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا.

كانافارو يتفق على تدريب منتخب أوزبكستان

وتم الاتفاق على شروط العقد مع توقع مراجعة الوثائق الرسمية وتوقيعها خلال 24 ساعة، بين فابيو كانافارو ومنتخب أوزبكستان الذي سيشارك في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه.

ارتباط كانافارو بتدريب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن نجم وقائد منتخب مصر السابق، عن ترشيح الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب النادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية، أنه تم ترشيح ‏كانافارو مع تعثر مفاضات التعاقد مع برونو لاجي، والأهلي يدرس اسمه خاصة أنه سبق له اللعب في الإمارات والتدريب في ‏السعودية والصين.

وتابع، أن كانافارو رحب بمشروع الأهلي، ومن المقرر أن يكون راتبه في حدود 3 مليون دولار بمساعديه وهو ما يناسب ميزانية القلعة الحمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.