بعد ارتباط اسمه بالأهلي، كانافارو يوافق على تدريب منتخب أوزبكستان

 وافق المدرب الإيطالي فابيو كانافارو شفهيًا على تولي منصب المدرب الجديد لمنتخب أوزبكستان كجزء من كأس العالم 2026، وفقا لما أعلن عنه فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا.

كانافارو يتفق على تدريب منتخب أوزبكستان

 وتم الاتفاق على شروط العقد مع توقع مراجعة الوثائق الرسمية وتوقيعها خلال 24 ساعة، بين فابيو كانافارو ومنتخب أوزبكستان الذي سيشارك في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه.

 

ارتباط كانافارو بتدريب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن نجم وقائد منتخب مصر السابق، عن ترشيح الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب النادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية، أنه تم ترشيح ‏كانافارو مع تعثر مفاضات التعاقد مع برونو لاجي، والأهلي يدرس اسمه خاصة أنه سبق له اللعب في الإمارات والتدريب في ‏السعودية والصين.

وتابع، أن كانافارو رحب بمشروع الأهلي، ومن المقرر أن يكون راتبه في حدود 3 مليون دولار بمساعديه وهو ما يناسب ميزانية القلعة الحمراء.

 

