سيرجيو كونسيساو يوافق على تولي تدريب اتحاد جدة السعودي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو فتح الباب أمام إمكانية توليه قيادة نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات جارية بين اتحاد جدة وكونسيساو

وأوضح رومانو أن المفاوضات بين إدارة العميد والمدرب البرتغالي ما زالت جارية، مشيرًا إلى أن سيرجيو كونسيساو أبدى موافقته المبدئية واستعداده لبدء المهمة فورًا حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويبحث اتحاد جدة السعودي عن مدير فني جديد يقود الفريق في الاستحقاقات المقبلة، بعد تراجع النتائج والحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق محليًا وقاريًا.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان من منصبه في الأيام الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.