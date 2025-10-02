الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيرجيو كونسيساو يوافق على تولي تدريب اتحاد جدة السعودي

سيرجيو كونسيساو،
سيرجيو كونسيساو، فيتو

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو فتح الباب أمام إمكانية توليه قيادة نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات جارية بين اتحاد جدة وكونسيساو

وأوضح رومانو أن المفاوضات بين إدارة العميد والمدرب البرتغالي ما زالت جارية، مشيرًا إلى أن سيرجيو كونسيساو أبدى موافقته المبدئية واستعداده لبدء المهمة فورًا حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويبحث اتحاد جدة السعودي عن مدير فني جديد يقود الفريق في الاستحقاقات المقبلة، بعد تراجع النتائج والحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق محليًا وقاريًا.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان من منصبه في الأيام الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيرجيو كونسيساو كونسيساو اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة الاتحاد

مواد متعلقة

نجم ريال مدريد السابق يقتحم قائمة المرشحين لتدريب اتحاد جدة

بعد اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد معه، يورجن كلوب يفتح باب العودة للتدريب

اتحاد جدة ضد النصر الأبرز، مواجهات نارية في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

بعد استقالته من الشيوخ، أحمد عبد الجواد يخطط لزعامة الأغلبية بمجلس النواب

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

هل تتغير أسعار العائد في شهادات الادخار بعد تخفيض الفائدة؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads