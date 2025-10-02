نيس يخسر أمام فنربخشة بثنائية في الدوري الأوروبي

فاز فريق فنربخشة التركي، على نظيره نيس الفرنسي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سوكرو ساراكوجلو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثنائية فريق فنربخشة اللاعب كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 3 و25، بينما جاء هدف نيس عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

تشكيل فنربخشة أمام نيس

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - ميلان سكرينيار - أوستروولد - براون

خط الوسط: يوكسك - ماركو أسينسيو - أندرسون تاليسكا

خطط الهجوم: دورجيليس - يوسف النصيري - أكتوروكوغلو.

تشكيل نيس أمام فنربخشة

حراسة المرمى: ضيوف

خط الدفاع: كلاوس - جمعة باه - أوبونج - بارد.

خط الوسط: لوشيت - فانهوت - سانسون.

خط الهجوم: جوفيا - كارلوس - بوجا.

