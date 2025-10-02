الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة اليوم الخميس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

ويأتي صرف جزء من المستحقات بعد أن قرر هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، تقديم قرض مالي للنادي بقيمة 20 مليون جنيه، في محاولة للمساهمة في حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني.

غضب لاعبي الزمالك لعدم صرف مستحقاتهم

وكان لاعبو الزمالك قد أبدوا غضبهم خلال الأيام الماضية من تأخر صرف مستحقاتهم رغم تصدر الفريق لجدول مسابقة الدوري الممتاز وتقديمه عروضا قوية.

وتأتي خطوة هشام نصر بعد أيام قليلة من خسارة الفريق مباراة القمة أمام الأهلي بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي ضاعفت الضغوط على القلعة البيضاء في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

