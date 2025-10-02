الخميس 02 أكتوبر 2025
محمد الدماطي يوجه رسالة خاصة لرباعي مجلس إدارة الأهلي

محمد الدماطي
محمد الدماطي

 وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة خاصة لعدد من زملائه في المجلس، وهم: الدكتور محمد شوقي، والدكتور مهند مجدي، والدكتور محمد سراج الدين، والمهندسة مي عاطف، معبرا عن امتنانه لما قدموه من جهود كبيرة في خدمة القلعة الحمراء على مدار السنوات الماضية.

ونشر الدماطي رسالته عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك:" كلمتين حقيقي من القلب لزملاء عشت معاهم سنين طويلة من الذكريات وعشان حقيقي مش عارف أبدا بمين، مي عاطف الهادية الطيبة اللي كنت ساعات بحسدها على هدوء أعصابها، مي اللي اتطورت على مدار ٤ سنوات بشكل حقيقي مبهر لينا كلنا وأكيد حنفتقدها". 

وأكمل:" الدكتور محمد شوقي، المعجون بحب الأهلي، الراقي والشيك اللي حيوحشنا بكل تأكيد".  

وأضاف:" نيجي بقي للثنائي اللي الواحد مش عارف يقول أية ولا يعيد اية عليهما، عشرة ال٨ سنين والأيام الحلوة والوحشة، الانتصارات والانكسارات، اللي شوفنا كل حاجة مع بعض من الأول، مهند مجدي الدينامو رفيق الكرسي اللي جنبي أول ٤ سنين، الشغف والتفاصيل اللي مش بيزهق منها". 

وأكمل:" محمد سراج دة بقي رفيق الكرسي اللي جنبي ال٤ سنين اللي بعدهم، القلب الأبيض والعفوية والحماسة والضحك والزمالة اللي قلبت صحوبية واخوة". 

واختتم:" صعب أوي تتخيل ترابيزة مجلس الإدارة من غيرهم بس هي دي سنة الحياة، أجيال بتسلم بعض وبنفضل كلنا ورا النادي اللي بنحبة وبيتنا الكبير". 

 

قائمة الخطيب 

 وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

 وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

