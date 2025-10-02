نظام غذائي صحي لعلاج النحافة وزيادة الوزن

النحافة من المشكلات التي تؤرق العديد من الأشخاص وأحيانًا تكون أسبابها مرضية وأحيانًا أخرى سوء تغذية ويحرص معظم المرضى على سرعة العلاج.

ورغم أن بعض الخبراء ربطوا النحافة بأنيميا فقر الدم فإن هناك أشخاص يعانون من النحافة لا يعانون من أنيميا فقر الدم لذا يجب التشخيص السليم لمعرفة العلاج المناسب.

أسباب النحافة

ويقول الدكتور محمد الطويل أخصائي التغذية الرياضية والتأهيل الرياضي، أنه ليس شرط أن يكون مريض النحافة يعاني من أنيميا فقر الدم وعادة يكون السبب متعلق بسوء التغذية أو الحرق عالى بالجسم، ولكن للاطمئنان يجب عمل تحاليل الدم لمعرفة إذا كان هناك أنيميا فقر دم أم لا وفي حالة الإصابة بها يجب علاجها.

وأضاف الطويل، أنه لا يوجد دواء لعلاج النحافة أو خلطات لدى العطار كما نسمع، ولكن أفضل علاج للتخلص من النحافة هى التغذية السليمة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والسعرات الحرارية اللازمة.

وتابع، أن معظم مرضى النحافة لديهم حرق عالى وايضا لديهم عادات خاطئة وهى عدم تناول وجبات كاملة بل النقنقة على مدار اليوم اى تناول أكلات خفيفة على مدار اليوم وهي تسد الشهية وبالتالي تزيد من مشكلة النحافة.

نظام غذائي صحي لزيادة الوزن وعلاج النحافة

وأوضح الدكتور محمد الطويل أخصائي التغذية الرياضية، أن أفضل علاج للتخلص من النحافة هو نظام غذائي سليم وهو كالتالي:

تناول 3 وجبات رئيسية متكاملة إفطار وغداء وعشاء فقط لا غير وممنوع الوجبات الخفيفة.

يجب أن تحتوى الوجبات على البروتين والخضار النشويات والدهون الصحية.

يجب التنوع بين أنواع البروتين على مدار الأسبوع.

الاهتمام بتناول الحبوب فى الإفطار والعشاء وكذلك الفاكهة.

يجب بعد وجبة الإفطار وضع قطعة خميرة بيرة في كوب ماء ونذوبها جيدًا ويتم تناولها، وهى تعمل على زيادة الوزن سريعًا.

