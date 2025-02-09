أطعمة ومشروبات للنحيفات، لزيادة الوزن والتغذية الصحية

أطعمة ومشروبات للنحيفات، تعاني بعض النساء من النحافة المفرطة، والتي قد تؤثر على صحتهن وثقتهن بأنفسهن فبينما يسعى الكثيرون لإنقاص الوزن، هناك من يبحثن عن طرق صحية لزيادته دون اللجوء إلى الأطعمة الضارة أو العشوائية.





أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن اكتساب الوزن بطريقة سليمة يتطلب تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية، مع التركيز على التوازن بين البروتينات، الدهون الصحية، والكربوهيدرات، بالإضافة إلى تناول مشروبات مغذية تعزز زيادة الوزن وتحسن الصحة العامة.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من الأطعمة والمشروبات المناسبة للنحيفات الراغبات في زيادة الوزن بطريقة آمنة وصحية.



أطعمة تساعد على زيادة الوزن وتغذية الجسم



زيادة الوزن بأمان

1. الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والمغذيات

الأفوكادو: من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والسعرات الحرارية، حيث تحتوي الحبة الواحدة على ما يقارب 250-300 سعرة حرارية. يمكن إضافته للسلطات أو تناوله كعصير مع الحليب.

المكسرات والبذور: مثل اللوز، الجوز، الكاجو، وبذور الشيا، حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية، الألياف، والبروتينات. يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها للزبادي والعصائر.

زبدة الفول السوداني: مصدر غني بالبروتين والدهون الصحية، ويمكن تناولها مع الخبز أو إضافتها إلى العصائر للحصول على وجبة مشبعة ومغذية.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على نسبة جيدة من الدهون الصحية والمغذيات، ويمكن تناولها باعتدال كوجبة خفيفة مفيدة لزيادة الوزن.



2. الأطعمة الغنية بالبروتينات

اللحوم الحمراء: مثل لحم البقر والغنم، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون التي تساعد على بناء العضلات وزيادة الوزن.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة، حيث تحتوي على الأوميغا 3 والبروتينات التي تعزز زيادة الوزن بطريقة صحية.

الدجاج: خاصة الفخذين والصدر، فهو مصدر ممتاز للبروتينات ويحتوي على سعرات حرارية جيدة.

البيض: غني بالبروتينات والدهون الصحية، ويمكن تناوله بعدة طرق سواء مسلوقًا أو مقليًا أو مضافًا للعصائر.



3. الكربوهيدرات الصحية

الأرز: يعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة والسعرات الحرارية، ويمكن تناوله مع البروتينات والخضروات للحصول على وجبة متكاملة.

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة: يوفر طاقة طويلة الأمد ويحتوي على الألياف والفيتامينات الضرورية للجسم.

البطاطا الحلوة والعادية: من أفضل المصادر الطبيعية للكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على زيادة الوزن.

المعكرونة: غنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ويمكن تحضيرها بطرق صحية مع إضافة البروتينات والدهون المفيدة.



4. الأطعمة الدهنية الصحية

زيت الزيتون وزيت جوز الهند: إضافة هذه الزيوت الصحية إلى الأطعمة تزيد من محتواها من السعرات الحرارية دون الإضرار بالصحة.

منتجات الألبان كاملة الدسم: مثل الحليب، الزبادي، الجبن والقشطة، حيث تحتوي على نسبة جيدة من الدهون والبروتينات.

مشروبات مغذية لزيادة الوزن



علاج النحافة

1. الحليب كامل الدسم

يعد الحليب كامل الدسم من أفضل المشروبات لزيادة الوزن لاحتوائه على البروتينات، الدهون، والكالسيوم. يمكن تناوله بمفرده أو مزجه مع الموز أو التمر لزيادة قيمته الغذائية.

2. العصائر الطبيعية المخفوقة (السموذي)

يمكن تحضير سموذي صحي باستخدام الحليب كامل الدسم، الموز، الفراولة، زبدة الفول السوداني، المكسرات، والعسل للحصول على مشروب غني بالسعرات الحرارية والمغذيات.

3. عصير التمر بالحليب

يعد من المشروبات التقليدية الفعالة لزيادة الوزن، حيث يوفر مزيجًا من السكريات الطبيعية، البروتينات، والمعادن المهمة لصحة الجسم.

4. مشروب الشوكولاتة بالحليب

تحضير مشروب الكاكاو بالحليب كامل الدسم وإضافة العسل أو المكسرات يجعله خيارًا ممتازًا لزيادة الوزن بطريقة لذيذة ومغذية.

5. العصائر الطبيعية المركزة

مثل عصير المانجو، الجوافة، والتين، حيث تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية التي تساعد في زيادة الوزن.

6. مشروب الحلبة بالحليب

تعتبر الحلبة من الأعشاب المعروفة بقدرتها على فتح الشهية وزيادة الوزن عند تناولها مع الحليب والعسل بانتظام.

نصائح لزيادة الوزن بشكل صحي



نظام غذائي للنحافة

تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم، بحيث لا تقل عن 5-6 وجبات يوميًا.

عدم شرب الماء قبل الوجبات مباشرة لتجنب الشعور بالامتلاء بسرعة.

ممارسة تمارين القوة مثل رفع الأثقال لبناء العضلات بدلًا من زيادة الدهون فقط.

استخدام أطباق كبيرة وتناول الطعام في جو هادئ ومريح لتحفيز الشهية.

النوم الجيد والراحة الكافية لتحسين امتصاص العناصر الغذائية وزيادة الوزن بشكل صحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.