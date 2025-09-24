النحافة من الأمراض التي يعاني منها العديد من الأطفال ما يقلق الأمهات كثيرا لأنها قد تؤثر على نمو الأطفال ومناعتهم.

والنحافة يمكن علاجها من خلال المتابعة مع طبيب مختص وتناول الأكلات الصحية التى تزيد الوزن وتحافظ على قوة جهاز المناعة.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن النحافة من الأمراض التى يسهل علاجها بالتغذية السليمة، لذا يجب على الأمهات أن تنتبه لها جيدا، وفى العام الدراسي يجب على الأمهات الاهتمام بتحضير اللانش بوكس للطفل النهيق من حيث يمده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها وايضا يساعد على علاج النحافة.

أفكار لتحضير لانش بوكس يعالج النحافة عند الأطفال

وأضاف حلمي، أن هناك أفكار عديدة لتحضير لانش بوكس المدرسة لطفلك الذى يعانى من النحافة يساعد على زيادة وزنه ويساعده على التركيز فى المدرسة، ومن هذه الأفكار:-

ساندوتش جبنة كاملة الدسم أو بيضة بملعقة سمن بلدي.

توست بزبدة فول سوداني وعسل وهى خلطة سحرية لزيادة الوزن.

موزة أو القليل من التمر كسناكس صحى.

سموزي فواكه بالحليب كامل الدسم

عناصر غذائية يجب تواجدها فى لانش بوكس المدرسة

وتابع، أن هناك عناصر غذائية يجب تواجدها فى اللانش بوكس للحفاظ على صحة الطفل ونموه بشكل صحى وايضا الحفاظ على نشاطه وتركيزه فى المدرسة، ومن هذه العناصر الغذائية:-

بروتين صحي، مثل بيضة مسلوقة، أو جبن قريش، أو صدر فرخة مشوي، أو كمية بسيطة من الحمص المهروس.

نشويات صحية، مثل توست أسمر، أو بطاطا مشوية، أو خبز شوفان.

خضار وفاكهة، مثل خيار، أو جزر، أو تفاح، أو موز، أو عنب.

وجبة خفيفة صحية، مثل مكسرات، أو زبادي، أو فشار بيتي.

الماء وليس عصائر معلبة أو المشروبات الغازية.

أكلات ممنوع وضعها فى لانش بوكس المدرسة

وأوضح الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، أن هناك ممنوعات لا يجوز وضعها فى لانش بوكس المدرسة، منها:-

الشيبسي

الكيك الجاهز

العصير المعلب

المشروبات الغازية

