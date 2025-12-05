وصول حسام وإبراهيم حسن لـ حفل سحب قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ بأمريكا

18 حجم الخط

وصل حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومينا سامح إداري المنتخب، لمجمع جون كينيدي للفنون الذي يستضيف قرعة كأس العالم ٢٠٢٦.

ويترقب جمهور كرة القدم العالمية على وجه العموم والكرة المصرية بصفة خاصة قرعة كأس العالم 2026، التي تقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية على ملعب في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، باتت الأنظار تتجه نحو هوية منافسه في اللقاء الافتتاحي.

وشارك حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب رفقة خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة في حفل الاستقبال والتعارف الخاص بالمنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، في مجمع جون كينيدي للفنون.

وفد مصر في حفل قرعة كأس العالم 2026

ويمثل مصر في القرعة وفد رسمي يضم المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

