الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وصول حسام وإبراهيم حسن لـ حفل سحب قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ بأمريكا

وفد مصر في قرعة كأس
وفد مصر في قرعة كأس العالم 2026، فيتو
18 حجم الخط

وصل حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومينا سامح إداري المنتخب، لمجمع جون كينيدي للفنون الذي يستضيف قرعة كأس العالم ٢٠٢٦.

ويترقب جمهور كرة القدم العالمية على وجه العموم والكرة المصرية بصفة خاصة قرعة كأس العالم 2026، التي تقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو
التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية على ملعب في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، باتت الأنظار تتجه نحو هوية منافسه في اللقاء الافتتاحي.

وشارك  حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب رفقة خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة في حفل الاستقبال والتعارف الخاص بالمنتخبات المتأهلة لنهائيات  كأس العالم 2026 ، في مجمع جون كينيدي للفنون.

وفد مصر في حفل قرعة كأس العالم 2026

ويمثل مصر في القرعة وفد رسمي يضم المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر حسام حسن إبراهيم حسن خالد الدرندلي مجمع جون كينيدي للفنون قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ هاني ابوريده

مواد متعلقة

التوأم برفقة الدرندلي في حفل الاستقبال لمنتخبات كأس العالم بمجمع كينيدي للفنون

تعرف على إجراءات وضوابط قرعة كأس العالم 2026

الدرندلي والتوأم أمام البيت الأبيض قبل سحب قرعة كأس العالم 2026 (صورة)

موقف مصر، تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 قبل قرعة المونديال

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

بدء توافد نجوم العالم على حفل قرعة كأس العالم 2026 (صور)

أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة (فيديو)

كيف يتصدى المصري الديمقراطي لمعركة زيادات الإيجارات الزراعية؟

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

وصول حسام وإبراهيم حسن لـ حفل سحب قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ بأمريكا

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

تشديدات أمنية قبل قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads