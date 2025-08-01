الجمعة 01 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

فوائد الحلبة، تعالج النحافة وتنظم الهضم وتقوى المناعة

الحلبة
الحلبة

فوائد الحلبة، الحلبة من الأعشاب الشهيرة التى لها شعبية كبيرة وعرفت منذ زمن بعيد وكانت تستخدم في الطب البديل وذكرت فى الطب النبوى.

وفوائد الحلبة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحلبة من النباتات العشبية القديمة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والعلاجات الطبيعية، وتعرف برائحتها المميزة وطعمها الفريد، وتحتوي الحلبة على مجموعة غنية من العناصر الغذائية مثل البروتينات، الألياف، الفيتامينات (A، C، B)، والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مركبات فعالة تمنحها فوائد صحية وجمالية متعددة.

فوائد الحلبة للصحة 
فوائد الحلبة للصحة 

فوائد الحلبة للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الحلبة للصحة:-

  • تساعد الحلبة على تخفيف عسر الهضم والانتفاخ.
  • تعمل الألياف الموجودة فيها على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
  • تساهم في تهدئة التهابات المعدة والقولون بفضل خصائصها المهدئة.
  • تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات.
  • تساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.
  • تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية في الدم.
  • تساعد على رفع الكوليسترول الجيد، وبالتالي حماية القلب من أمراض الشرايين.
  • تساعد الحلبة في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتنظيمها.
  • تحفز إفراز الحليب عند الأمهات المرضعات لاحتوائها على مركبات محفزة لهرمون البرولاكتين.
  • تعمل على التوازن الهرموني في الجسم خاصة في فترة سن اليأس.
  • غنية بالبروتينات والفيتامينات التي تغذي بصيلات الشعر وتقلل من التساقط.
  • تعمل على ترطيب البشرة والتقليل من الالتهابات الجلدية وحب الشباب.
  • تساعد في التئام الجروح وتسريع عملية الشفاء.
  • بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، تساعد في مقاومة الالتهابات والعدوى.
  • تقوي جهاز المناعة وتحمي من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
  • تحتوي على مركبات طبيعية تساعد في زيادة إنتاج الطاقة والتحمل العضلي.
  • تدعم بناء العضلات لاحتوائها على البروتينات والأحماض الأمينية.

فوائد الحلبة للتنحيف وزيادة الوزن

وتابع: لزيادة الوزن يجب تناول مشروب الحلبة مع الحليب أو العسل يساعد على فتح الشهية وزيادة الكتلة العضلية والدهون الصحية، وللتنحيف، يجب تناول بذور الحلبة المنقوعة قبل الوجبات يساعد في الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

محاذير تناول الحلبة 

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الحلبة قد يسبب اضطرابات في المعدة أو رائحة قوية في العرق، ويجب على الحوامل استشارة الطبيب قبل تناولها بكميات كبيرة، وقد تتفاعل مع بعض أدوية السكري أو سيولة الدم.

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