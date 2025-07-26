علاج النحافة، بنظام غذائي متوازن وصحي في زمن قياسي

علاج النحافة بنظام غذائي متوازن، تُعد النحافة المفرطة من المشكلات الصحية التي يعاني منها البعض، وهي ليست أقل خطورة من السمنة، بل قد تؤثر بشكل مباشر على صحة الجسم العامة، وتضعف المناعة، وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مختلفة مثل فقر الدم، هشاشة العظام، وتأخر النمو الجسدي.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن النحافة ليست مجرد مظهر، بل قد تكون مؤشرًا لمشكلة صحية تتطلب تدخلًا واعيًا. واتباع نظام غذائي متوازن ومتكامل هو الخطوة الأولى نحو اكتساب الوزن بشكل صحي.



أضافت الدكتورة هدى، أن علاج النحافة لا يقتصر على تناول كميات كبيرة من الطعام دون حساب، بل يعتمد على اتباع نظام غذائي متوازن ومدروس يعمل على زيادة الوزن بطريقة صحية وآمنة، مع تحسين جودة الحياة.



أولًا: ما هي النحافة؟

تعرف النحافة بأنها انخفاض في وزن الجسم عن المعدل الطبيعي بنسبة كبيرة، وغالبًا ما يُقاس ذلك بمؤشر كتلة الجسم (BMI)؛ فإذا كان أقل من 18.5 فإن الشخص يُعتبر نحيفًا.

وقد تكون أسباب النحافة:



عوامل وراثية.

فرط في النشاط البدني دون تعويض غذائي مناسب.

اضطرابات في الغدة الدرقية أو الجهاز الهضمي.

أمراض مزمنة مثل السكري أو السرطان.

مشاكل نفسية مثل القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات الأكل.

نظام غذائي للنحيفات

ثانيًا: أهمية علاج النحافة بنظام غذائي متوازن



قد يحاول البعض زيادة أوزانهم بتناول أطعمة غير صحية غنية بالدهون المشبعة والسكر، مثل الحلويات والمقليات، وهو أمر غير صحي؛ لأن هذه الأطعمة ترفع الوزن بطريقة غير صحية وقد تؤدي إلى مشاكل في القلب والكوليسترول.

لذلك، فإن أفضل الطرق لعلاج النحافة هي الاعتماد على نظام غذائي متوازن يهدف إلى:

زيادة الوزن تدريجيًا وبصورة صحية.

تقوية المناعة وتحسين أداء أجهزة الجسم.

دعم بناء الكتلة العضلية وليس فقط الدهون.

الوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

ثالثًا: أهم أسس النظام الغذائي المتوازن لعلاج النحافة



زيادة السعرات الحرارية بطريقة ذكية

يجب تناول سعرات حرارية أكثر من تلك التي يحرقها الجسم يوميًا، ولكن يجب أن تكون هذه السعرات ناتجة عن أطعمة صحية وغنية بالقيمة الغذائية، مثل الحبوب الكاملة، الزيوت الصحية، المكسرات، البقوليات، الألبان كاملة الدسم، واللحوم الخالية من الدهون.

تنويع العناصر الغذائية

يجب أن يحتوي النظام الغذائي على:

البروتينات: وهي ضرورية لبناء العضلات والأنسجة، وتتواجد في اللحوم، الدجاج، البيض، الأسماك، الحليب، البقوليات، والمكسرات.

الكربوهيدرات المعقدة: تمد الجسم بالطاقة وتساعد على زيادة الوزن بشكل صحي، مثل الأرز، الشوفان، البطاطس، والخبز الكامل.

الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الأفوكادو، والمكسرات، وهي تعزز من امتصاص الفيتامينات وتساهم في زيادة الوزن.

الفيتامينات والمعادن: عبر الخضروات والفواكه الطازجة التي تحسن من وظائف الجسم وتزيد من المناعة.

الوجبات المتعددة خلال اليوم

يُنصح بتناول 5 إلى 6 وجبات يوميًا بدلًا من 3 فقط، بحيث تشمل 3 وجبات رئيسية و2 إلى 3 وجبات خفيفة بينية (سناكس)، مما يساعد على زيادة السعرات اليومية دون الشعور بالتخمة.

العصائر الطبيعية والمكملات الغذائية

تناول العصائر الطبيعية مثل عصير الموز بالحليب، أو عصير الأفوكادو، أو عصير التمر، يُعد وسيلة ممتازة لزيادة الوزن. كما يمكن استخدام المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب إذا كان هناك نقص معين في الفيتامينات أو المعادن.

الاهتمام بالسوائل

الإكثار من شرب الماء مهم جدًا، لكنه يُفضل أن لا يتم شرب كميات كبيرة من الماء قبل الوجبات مباشرة حتى لا تقل الشهية.

رابعًا: نموذج يومي لنظام غذائي لعلاج النحافة



الإفطار:

كوب من الحليب كامل الدسم + ملعقة عسل.

بيضتان مسلوقتان أو مقليتان بزيت الزيتون.

2 شريحة توست أسمر أو رغيف بلدي.

حبة فاكهة مثل موزة أو تمرتين.

سناك بيني:

حفنة مكسرات نيئة (لوز، جوز، بندق).

عصير طبيعي مثل عصير مانجو أو تمر بالحليب.

الغداء:

طبق أرز أو مكرونة أو بطاطس مهروسة.

قطعة دجاج أو لحم أو سمك مشوي أو مطبوخ بزيت صحي.

طبق سلطة كبير + خضار مطبوخة.

كوب عصير أو زبادي كامل الدسم.

سناك بعد الظهر:

شطيرة من الجبن الأبيض أو زبدة الفول السوداني.

تمر + كوب لبن.

العشاء:

شوربة عدس أو شوفان بالحليب.

قطعة جبن + رغيف صغير + خضروات طازجة.

قبل النوم:

كوب حليب دافئ + ملعقة عسل أو موزة.

طرق زيادة الوزن

خامسًا: نصائح هامة لدعم زيادة الوزن



تناول الطعام في أجواء هادئة ومريحة لتحسين الشهية.

ممارسة تمارين المقاومة (مثل رفع الأثقال) 3 مرات أسبوعيًا لدعم زيادة الكتلة العضلية.

النوم الجيد ليلًا 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

المتابعة مع أخصائي تغذية لتقييم التقدم وتعديل النظام حسب الحاجة.

التدرج في زيادة الكميات، وعدم التسرع للوصول للوزن المطلوب.

سادسًا: متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لم تنجح كل المحاولات لزيادة الوزن رغم الالتزام بالنظام الغذائي، أو إذا كانت النحافة مصحوبة بأعراض مثل التعب الشديد، فقدان الشهية، تساقط الشعر، اضطرابات الدورة الشهرية أو فقدان الوزن المفاجئ، يجب حينها استشارة الطبيب لإجراء فحوصات كاملة للكشف عن أي مشكلة صحية كامنة.

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