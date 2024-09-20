الجمعة 20 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح هامة لعلاج النحافة عند الأطفال

النحافة،فيتو
النحافة،فيتو

علاج النحافة عند الأطفال، النحافة من الأمراض المنتشرة بين الأطفال فى عصرنا الحالى لأسباب عديدة منها أسباب وراثية وأخرى مرضية وأيضا أسباب لها علاقة بسوء التغذية.

 علاج النحافة عند الأطفال، بسيط ولكن يجب معرفة أسبابه لعلاجها بشكل صحى ما يحافظ على صحة ونمو الأطفال بشكل سليم.

نصائح مهمة تساعد فى علاج النحافة عند الأطفال 

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن هناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج النحافة عند الأطفال، منها:

  • عودي طفلك على تناول وجبات الخضروات والفاكهة الطازجة، في ساعة معينة كل يوم وقت المغرب، حتى يرث العادات الغذائية الصحيحة.
  • عدم الضغط على الأطفال من أجل تناول الطعام فقد يسبب الضغط مفعولًا عكسيًا، بحيث يكره الطفل الطعام، بل قومي بالحديث معه وترغيبه وعرض نوع واحد فقط، وليس أكثر من نوع، فبهذا سوف ترهقين نفسك، فالطفل إن لم تكن له شهية للطعام فسيرفض تناوله، لو أحضرتي له 7أنواع فأكثر.
  • يقدم الأكل للطفل كالمعتاد ويترك له فترة معقولة من الوقت، ويرفع بعد ذلك دون تعليق حتى ولو لم يتناول منه شيئًا على الإطلاق.
  • المواظبة على ساعات النوم لراحته ونموه.
  • إعطاء الطفل كميات من البروتينات للمحافظة على نموه وخاصة الألبان والبيض واللحوم والبقوليات.
  • إعطاؤه  المواد النشوية لمده بالطاقة اللازمة من أجل حركته الزائدة.

 

علاج النحافة عند الأطفال 

 

  • إعطاؤه الفيتامينات الضرورية بعد استشارة الاخصائي وخاصة فيتامين ب المركب الفاتح للشهية الموجود في الخميرة – الكبدة – اللحوم – الموز – عصير الطماطم ويفضل المصادر الطبيعية عن الدواء.
  • احتفظي في مطبخك بالأغذية المفيدة له مثل حبوب الإفطار والمكسرات والفواكة المجففة لتكون له بديل عن الشيبسى والشوكولاتة، ويمكن اعطاؤه قطعة من الشوكولاتة بعد تناول وجبة خفيفة كسندويش جبنة.
  • عدم تقديم لطفلك أنواع الحلوى الملونة والمنهكة والمشروبات الغازية وعدم تواجدها في منزلك هي الخطوة الأولى، وبإقناعه بضررها مرارًا سوف يخزن عقله الباطن هذا ويقل ميله لها إلا بالمناسبات.
  • يجب أن يشعر الطفل بعدم اهتمام العائلة بتناوله أو عدم تناوله للطعام، ويجب أيضًا ان تتوقف النظرات القلقة والهمسات الحارة التي يتبادلها الأبوان عندما يجلس الطفل معهما ولا يأكل شيئًا، ويجب على الوالدين أن يثقا تمامًا بأنه مهما كان عناد الطفل فسوف يأكل يومًا ما، ولن يصاب الطفل بأي أذى نتيجة لجوعه طالما كان سليمًا وليس مريضًا.
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حيل بسيطة تجعل طفلك يتناول الخضروات والفاكهة

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قبل إعطاء طفلك مضادا حيويا اعرفي الفرق بين البرد والإنفلونزا

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