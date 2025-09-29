طريقة عمل المفتقة، مغذية لأبنائك في الدراسة وتساعدهم على التركيز

طريقة عمل المفتقة، المفتقة من الأكلات الشعبية المصرية القديمة التي ارتبطت بالتغذية القوية وزيادة الوزن والطاقة، فهي وجبة متكاملة غنية بالفيتامينات والمعادن، وتعتبر من الأكلات المفيدة للأطفال والكبار، خاصة لمن يعانون من النحافة أو ضعف الشهية.

وطريقة عمل المفتقة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتعرف بأنها "دواء غذائي" نظرا لمكوناتها الطبيعية التي تدعم الصحة العامة، حيث أن المفتقة هي خليط من العسل الأسود والسمسم والمكسرات والحلبة المنقوعة، مع بعض المكونات الأخرى مثل الزيت واليانسون والشمر، وتطهى حتى تتجانس وتتحول إلى عجينة سميكة تشبه الحلاوة الطحينية،. وتحفظ في برطمانات زجاجية وتؤكل مع الخبز كوجبة إفطار أو عشاء، أو كتحلية بين الوجبات.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المفتقة.

مكونات عمل المفتقة:-

½ كيلو عسل أسود يفضل البلدي الخالص لأنه غني بالحديد

كوب كبير سمسم محمص

¼ كوب زيت نباتي يفضل زيت الذرة أو زيت عباد الشمس

½ كوب مكسرات مجروشة حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة أو منقوعة لزيادة الفائدة الغذائية

1 ملعقة صغيرة يانسون مطحون

1 ملعقة صغيرة شمر مطحون

رشة قرفة وجوزة الطيب اختياري لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل المفتقة:-

يمكن نقع الحلبة في ماء مغلي لعدة ساعات أو غليها قليلا لتخفيف مرارتها، ثم تصفى جيدا.

بعض الناس يفضلون استخدام الحلبة المطحونة مباشرة.

نضع الزيت في إناء عميق على نار هادئة، ثم نضيف إليه الحلبة مع التقليب المستمر حتى يخرج ريحته.

يسكب العسل الأسود تدريجيا فوق الزيت والحلبة، مع الاستمرار في التحريك حتى يبدأ الخليط في الغليان.

نضع اليانسون والشمر ورشة القرفة وجوزة الطيب، ونقلب جيدا حتى تتجانس النكهات.

بعد أن يصبح الخليط أكثر تماسكا، نضيف السمسم المحمص والمكسرات ونستمر في التقليب.

يترك الخليط على نار هادئة جدًا حوالي 15 إلى 20 دقيقة حتى يتكاثف ويصبح قوامه سميكا يشبه الحلاوة.

يرفع الإناء من على النار ويترك ليبرد قليلا، ثم يعبأ في برطمانات زجاجية محكمة الغلق.

تحفظ المفتقة في مكان جاف بعيد عن الرطوبة، وتظل صالحة للاستخدام لفترة طويلة.

لنجاح المفتقة، يفضل استخدام عسل أسود طبيعي غير مخلوط لضمان القيمة الغذائية العالية.

لا تتركي الخليط يغلي على نار عالية حتى لا يحترق.

يمكن إضافة قليل من الطحينة في نهاية الطهي لإعطاء قوام كريمي غني.

عند التقديم، يمكن أكلها مع العيش البلدي أو الفينو، أو حتى كحشوة للكرواسون والكيك

فوائد المفتقة الصحية

زيادة الوزن، بفضل العسل الأسود والسمسم والمكسرات، فهي مصدر غني بالطاقة والسعرات الحرارية.

تقوية الدم، حيث تحتوي على نسبة عالية من الحديد الموجود في العسل الأسود والحلبة، ما يساعد على علاج الأنيميا.

تحسين الهضم، بفضل الحلبة واليانسون والشمر التي تقلل الانتفاخ وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

تقوية المناعة، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تحسين صحة العظام، حيث تحتوي على الكالسيوم من السمسم والمكسرات.

تحفيز الشهية، فهى تعتبر من الوصفات التي تزيد الرغبة في تناول الطعام، خاصة عند الأطفال الضعفاء.

