أوهموني بتوفير فرصة عمل، تفاصيل صادمة في اتهام شاب لـ4 أشخاص بسرقة كليته

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع 4 أشخاص من أصل 7 أشخاص متهمين بسرقة وبيع كلية مواطن بعد إجباره على الخضوع لجراحة تم خلالها استئصال كليته.

وأمرت النيابة باستدعاء المجني عليه “مصطفى” لإجراء مواجهة بينه وبين المتهمين أمام النيابة العامة بالجيزة.

اتهام 7 أشخاص بالاتجار في الأعضاء

وكان أحد ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بالجيزة ضد 7 متهمين بينهم سيدتان شهيرتان، يتهمهم باستغلال جهله بالقانون، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والاعتداء عليه، وإجباره على الخضوع لعملية جراحية لنقل كليته.

وخلال التحقيقات قال المجني عليه “مصطفى” إن المتهمين استغلوا جهلي بالقانون للحصول على كليتي وإكراهي على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والاعتداء علي واحتجازي، وكذلك لطلبي الإدلاء بمعلومات مهمة في الوقائع الخاصة بتجارة الأعضاء والمتداولة إعلاميا في الفترة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: البداية كانت عندما حضرت من محافظة أسيوط إلى القاهرة للبحث عن عمل، ولعدم وجود محل إقامة لي في القاهرة توجهت إلى مسجد السيدة زينب، ثم فوجئت بالمشكو في حقه الأول يجلس بجانبي ويسألني عن أحوالي".

وتابع: "عندما أبلغته بظروفي وبحثي عن عمل، عرض على الذهاب معه لتوفير فرصة عمل لي، وبالفعل ذهبت معه في سيارته وتوجهنا إلى منطقة الناصرية بالسيدة زينب، وأقمت في شقة بالدور الأرضي بالقرب من مطعم بحّة، واستمر وجودي بتلك الشقة لمدة أسبوعين، يقوم بإعطائي مصاريف يومية، وكل يوم يحضر أشخاصا آخرين في مثل ظروفي.

ثم أخبرني بعدها أن الشركة التي سوف ألتحق بها تحتاج مني أن أجري تحاليل طبية كشرط للالتحاق بها، وبالفعل ذهبت معه لعمل تلك التحاليل، وبعد ذلك أخبرني أن هناك ظروفا حدثت في الشركة عطلت الالتحاق بالعمل فيها، ثم قام بالعرض علي أن أقوم بعمل إنساني من شأنه أن يغير حياتي إلى الأفضل، وسوف أحصل منه على مكافأة مالية. ولما سألته عن التفاصيل، أبلغني أن هناك شخصا مريضا بالفشل الكلوي ويحتاج إلى نقل كلية، وعرض علي أن أقوم بمساعدة هذا الشخص ونقل كلية مني له، وحثّني كثيرا وأبلغني أنه لن يحدث لي أي أضرار صحية أو قانونية.

ونظرا لعدم معرفتي القراءة والكتابة ولظروفي الصعبة، قبلت ذلك، وبالفعل توجهت وتقابلت مع طبيب التخدير بمستشفى بحي الدراسة، وتم بدء التجهيزات لإجراء العملية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.