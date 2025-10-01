الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حجز شخص عثر بحوزته على منشطات جنسية مجهولة المصدر بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز شخص عثر بحوزته على منشطات للرجال والسيدات، مجهولة المصدر، بالجيزة 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

حيازة شخص لعقاقير طبية مجهولة المصدر


البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة شخص لعقاقير طبية ومنشطات مجهولة المصدر لترويجها بين عملائه.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وبحوزته منشطات مجهولة المصدر للرجال والسيدات، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

