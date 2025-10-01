حجز شخص عثر بحوزته على منشطات جنسية مجهولة المصدر بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز شخص عثر بحوزته على منشطات للرجال والسيدات، مجهولة المصدر، بالجيزة 24 ساعة على ذمة التحريات.

حيازة شخص لعقاقير طبية مجهولة المصدر



البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة شخص لعقاقير طبية ومنشطات مجهولة المصدر لترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وبحوزته منشطات مجهولة المصدر للرجال والسيدات، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.