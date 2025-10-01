الأربعاء 01 أكتوبر 2025
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالجيزة

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة شاب داخل مسكنه، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتبين من مناظرة الجثة أنه لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين أنه من متعاطي المواد المخدرة.

 

العثور على جثة شخص داخل مسكنه


البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة شاب.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

