بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا – بنها" الحر

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر اتجاه مدينة بنها عقب بنزينة قها، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات قليوب وبنها التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وتنشر فيتو أسماء المصابين وهم كالتالي أمير شكري س – القاهرة – دار السلام، محمود شاكر سعيد – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رحمة أ – من قليوب – مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مع اشتباه كسر بالعمود الفقري، سامية أ. ق – مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سيدة رجب محمد – مستشفى بنها التعليمي – في غيبوبة تامة مع كدمات، سعاد ر – مستشفى بنها التعليمي – مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إيمان أ. ح – مستشفى بنها التعليمي – اشتباه كسر بالساق اليسرى،زينب س – مستشفى بنها التعليمي، سومية أ – مستشفى بنها التعليمي – جرح قطعي بالوجه.

وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى قليوب، و6 مصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



