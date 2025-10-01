عامل يقتل مشردا بحجر لمحاولته التهجم على شقيقته، والمحكمة تعاقبه بالحبس سنة

كشفت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على عامل فى اتهامه بقتل مشرد بـ"حجر" دون قصد بالحبس لمدة عام مع الشغل، بسبب محاولة المجنى عليه التهجم على شقيقة المتهم أثناء تواجدها فى المنزل بمفردها.



وكشفت الحيثيات، أن المجنى عليه "محمد ح" منذ انفصاله عن زوجته أقام فى شارع بالجيزة، واتخذ من سطح منزل عائلة المتهم مبيتا، وكان يضع فراشه لينام على السلم ما بين آخر دور والسطح، حيث تركه المتهم وأهله ينام بذلك المكان عطفا على حالته وعدم وجود مأوى له، فضلا عن تقديم الطعام والملبس له بين فترة وأخرى.

وأضافت الحيثيات، أنه خلال تلك الفترة التى كان فيها المجنى عليه شريدا، دأب على تعاطى المواد المخدرة، تاركا ابنته لأمها تربيها وترعاها، وفى يوم الواقعة صعد المجنى عليه المنزل وطرق باب الشقة محل إقامة شقيقة المتهم أثناء وجودها بمفردها، ففتحت فوجدته فى وجهها، وتهجم عليها محاولا الدخول إلى الشقة، وفر هاربا بعد صراخها.

وأبلغت الأخت شقيقها المتهم، فأخذ فراش المجنى عليه وألقاه بالشارع فى غير وجود المجنى عليه، وما أن عاد الأخير لمنزل عائلة المتهم ووجد فراشه ملقى بالشارع، نشبت بينهما مشادة وفرق الأهالى بينهما.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهم والمجنى عليه تراشقا بالحجارة قاصدا كل منهما ضرب الآخر، إلى أن أصاب حجر ألقاه المتهم مقدمة رأس المجنى عليه فجرح ونزف دما، ما دفع المتهم للاعتذار للمجنى عليه وقرر السماح له بالعودة للمبيت أعلى المنزل، وبعد أسبوعين من الواقعة، توفى المجنى عليه متأثرا بإصابته بنزيف داخلى وكسر فى الجمجمة إثر إصابته بحجر فى رأسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.