الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لتدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الإجراءات التي تنفذها المديرية في إطار استعداداتها لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد المقبولين "بالمرحلة الخامسة" ضمن مسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم مساعد"، وذلك عقب اجتيازهم للاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يأتي التدريب تحت عنوان "برنامج التأهيل التربوي والذهني والبدني".

مواعيد تدريب المقبولين بـ30 ألف معلم ببني سويف

ومن جانبها أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تقرر بدء التدريب اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر، ويستمر حتى الأربعاء 8 من نفس الشهر، من الساعة التاسعة صباحًا، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل الذهني والبدني، وذلك تحت إشراف غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، مشيرة إلى أن التدريب سيُعقد في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات السليمة نحو ممارسة مهام التعليم والتعلم بكفاءة، بما يؤهلهم تربويًا ويدربهم على طرق التدريس الحديثة وفق منظومة التعليم الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التعليمية، مشددةً على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لعقد التدريب بالشكل الأمثل، بما يضمن الاستفادة القصوى منه.

تحديد أماكن تدريب 1384 معلمًا ومعلمة ببني سويف

وأشارت مدير إدارة التدريب بـ تعليم بني سويف، إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطط التنمية المهنية للمعلمين الجدد، موضحة أنه تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال أكثر من 1384 معلمًا ومعلمة ضمن المرحلة الخامسة من المسابقة، موزعين على 35 قاعة تدريبية، من بينها: مدرسة الشهيد كمال طعمة الثانوية "النيل الثانوية سابقًا"، قاعة ومدرج نادي المعلمين، مدرسة الثانوية الزخرفية، مدرج وقاعة مدرسة الصناعات الميكانيكية، مدرسة بني سويف الفنية بنات، إلى جانب قاعات مركز التطوير التكنولوجي. وأكدت أن التدريب سيستمر على مدار ثلاثة أيام، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل البدني والذهني.

خطة تدريب المقبولين بالمرحلة الخامسة لـ30 ألف معلم 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبتكليف من أمل الهواري وكيل تعليم بني سويف، ودعم نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات المرشحين للعمل في وظيفة معلم مساعد ضمن المرحلة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم.

إحالة مدير مدرسة في بني سويف للتحقيق بسبب صور حقائب الدعاية الانتخابية

وكيل صحة بني سويف يجتمع بأطباء النساء بإهناسيا التخصصي لتفعيل برامج تنظيم الأسرة

حملات ميدانية مشددة على الجمعيات الزراعية ببني سويف لضمان وصول الدعم لمستحقيه

ضبط 10 منشآت غذائية بدون ترخيص وتحرير 150 محضرًا في بني سويف

محافظ بني سويف: تسليم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

عودة حركة القطارات عقب خروج 7 عربات بضائع عن القضبان ببني سويف

أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات قطار بضائع خرجت عن القضبان ببني سويف (صور)

صحة بني سويف تبحث دعم منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة

خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

بني سويف تبحث تشغيل المواقف المُطورة وزيادة سيارات الأجرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف تعليم بني سويف وكيل تعليم بني سويف

مواد متعلقة

إحالة مدير مدرسة في بني سويف للتحقيق بسبب صور حقائب الدعاية الانتخابية

وكيل صحة بني سويف يجتمع بأطباء النساء بإهناسيا التخصصي لتفعيل برامج تنظيم الأسرة

حملات ميدانية مشددة على الجمعيات الزراعية ببني سويف لضمان وصول الدعم لمستحقيه

ضبط 10 منشآت غذائية بدون ترخيص وتحرير 150 محضرًا في بني سويف

محافظ بني سويف: تسليم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

عودة حركة القطارات عقب خروج 7 عربات بضائع عن القضبان ببني سويف

أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات قطار بضائع خرجت عن القضبان ببني سويف (صور)

صحة بني سويف تبحث دعم منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads