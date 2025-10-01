محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لتدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الإجراءات التي تنفذها المديرية في إطار استعداداتها لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد المقبولين "بالمرحلة الخامسة" ضمن مسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم مساعد"، وذلك عقب اجتيازهم للاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يأتي التدريب تحت عنوان "برنامج التأهيل التربوي والذهني والبدني".

مواعيد تدريب المقبولين بـ30 ألف معلم ببني سويف

ومن جانبها أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تقرر بدء التدريب اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر، ويستمر حتى الأربعاء 8 من نفس الشهر، من الساعة التاسعة صباحًا، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل الذهني والبدني، وذلك تحت إشراف غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، مشيرة إلى أن التدريب سيُعقد في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات السليمة نحو ممارسة مهام التعليم والتعلم بكفاءة، بما يؤهلهم تربويًا ويدربهم على طرق التدريس الحديثة وفق منظومة التعليم الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التعليمية، مشددةً على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لعقد التدريب بالشكل الأمثل، بما يضمن الاستفادة القصوى منه.

تحديد أماكن تدريب 1384 معلمًا ومعلمة ببني سويف

وأشارت مدير إدارة التدريب بـ تعليم بني سويف، إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطط التنمية المهنية للمعلمين الجدد، موضحة أنه تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال أكثر من 1384 معلمًا ومعلمة ضمن المرحلة الخامسة من المسابقة، موزعين على 35 قاعة تدريبية، من بينها: مدرسة الشهيد كمال طعمة الثانوية "النيل الثانوية سابقًا"، قاعة ومدرج نادي المعلمين، مدرسة الثانوية الزخرفية، مدرج وقاعة مدرسة الصناعات الميكانيكية، مدرسة بني سويف الفنية بنات، إلى جانب قاعات مركز التطوير التكنولوجي. وأكدت أن التدريب سيستمر على مدار ثلاثة أيام، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل البدني والذهني.

خطة تدريب المقبولين بالمرحلة الخامسة لـ30 ألف معلم

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبتكليف من أمل الهواري وكيل تعليم بني سويف، ودعم نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات المرشحين للعمل في وظيفة معلم مساعد ضمن المرحلة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم.

