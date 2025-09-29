الإثنين 29 سبتمبر 2025
أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات قطار بضائع خرجت عن القضبان ببني سويف (صور)

أوناش السكة الحديد
أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات القطار ببني سويف، فيتو

 واصلت معدات وأوناش السكة الحديد رفع آثار حادث خروج عدد من عربات قطار بضائع عن القضبان بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة التابعة للمركز، الذي وقع صباح اليوم وأدى إلى حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة المعنية التي هرعت إلى مكان الواقعة لمتابعة الموقف عن قرب.

خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف

 فور وقوع الحادث، انتقل محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا ببني سويف، إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات ميدانيًا والوقوف على الأسباب الأولية، حيث رافقه قيادات تنفيذية من الوحدة المحلية، في حين دفعت مديرية أمن بني سويف بتعزيزات مكثفة من قواتها إلى المكان لفرض طوق أمني محكم وتنظيم حركة المرور بمحيط محطة ببا، لحين الانتهاء من أعمال رفع العربات المتضررة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

<strong>أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات القطار ببني سويف</strong>
أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات القطار ببني سويف

 كما انتقلت قيادات هيئة السكك الحديدية، إلى موقع الحادث جنوب بني سويف، للوقوف على حجم التلفيات، وتم استدعاء أوناش عملاقة من المنطقة المركزية التابعة للهيئة لرفع العربات التي خرجت عن القضبان، بالتوازي مع جهود فرق الطوارئ لإجراء الفحص الفني وتحديد الأسباب المبدئية للحادث.

 

إعداد تقرير فني حول ملابسات وأسباب الحادث

وفي السياق ذاته، انتقلت النيابة العامة ببني سويف إلى موقع الحادث لمعاينة المكان الذي شهد خروج العربات عن القضبان، وبدأت في الاستماع إلى أقوال المسؤولين وعمال التحويلة والمشرفين على التشغيل، فضلًا عن تكليف الجهات الفنية المختصة بإعداد تقرير فني عاجل حول ملابسات وأسباب الحادث.

 

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، واقتصر على أضرار مادية تمثلت في خروج عدد من عربات القطار عن القضبان وتعطل جزئي في حركة القطارات على خط الصعيد، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تواصل عملها بشكل مكثف لرفع آثار الحادث وإعادة تشغيل الخط في أسرع وقت ممكن.

 

تكثيف الجهود لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها

 وتكثف الأجهزة المعنية جهودها حاليًا لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بشكل كامل، وسط متابعة لحظية من المسؤولين التنفيذيين والأمنيين بالمحافظة، فيما تتابع غرفة عمليات محافظة بني سويف الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية، لضمان سرعة عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على الخطين الصاعد والنازل.

