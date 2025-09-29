عودة حركة القطارات عقب خروج 7 عربات بضائع عن القضبان ببني سويف

عادت حركة القطارات لطبيعتها على الخط القادم من القاهرة إلى أسوان، فيما تواصل هيئة السكك الحديدية جهودها لإعادة تشغيل الخط النازل بعد حادث خروج 7 عربات من قطار بضائع عن القضبان، كان في طريقه من أسوان إلى القاهرة، وذلك قبل محطة السكك الحديدية بمدينة ببا جنوب بني سويف.

التحفظ على قائد القطار ومساعده لسماع أقوالهما

كان الحادث قد وقع مساء أمس وتسبب في حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة المعنية بالسكة الحديد ومحافظة بني سويف، حيث انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة المكان والوقوف على أسبابه، وبدأت في الاستماع لأقوال العاملين والجهات الفنية المختصة، وتم التحفظ على قائد القطار ويدعى "ظريف.ج" ومساعده "عماد.م" لحين سماع أقوالهما في التحقيقات.

وعلى الفور، انتقل اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، يرافقه اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع الحادث، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المنطقة، ونظمت حركة المرور والمواطنين لحين رفع آثار الحادث، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية بعدد من قياداتها إلى المكان للوقوف على حجم التلفيات والإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل الخط.

كما انتقل محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، إلى موقع الحادث برفقة قيادات الأجهزة التنفيذية، بينما دفعت هيئة السكك الحديدية بأوناش عملاقة لرفع العربات المتضررة من العربة الثالثة حتى العاشرة، تمهيدًا لإعادة الخط إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

لا إصابات والخسائر مادية بالعربات والشريط الحديدي

وأكدت المعاينات الأولية لمسئولي هيئة السكك الحديد، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصر على خسائر مادية شملت تلفيات بعدد من العربات وخط السكة الحديد، فيما تواصل غرفة عمليات محافظة بني سويف متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة لضمان سرعة إنهاء أعمال الإصلاح وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها بشكل كامل.

يأتي هذا الحادث في وقت تبذل فيه الهيئة جهودًا مكثفة لتحديث البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل، حيث أشارت مصادر مسئولة إلى أن العمل يجري حاليًا على تقييم أسباب خروج العربات عن القضبان بشكل تفصيلي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية تضمن منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وبحسب الهيئة، من المقرر أن يتم الانتهاء من رفع آثار الحادث وإصلاح التلفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، مع استمرار تشغيل القطارات على الخط الصاعد بانتظام، لحين إعادة تشغيل الخط النازل وعودة الحركة بين القاهرة وأسوان إلى طبيعتها الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.