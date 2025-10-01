الأربعاء 01 أكتوبر 2025
إحالة مدير مدرسة في بني سويف للتحقيق بسبب صور حقائب الدعاية الانتخابية

توزيع حقائب الدعاية
توزيع حقائب الدعاية الانتخابية داخل مدرسة ببني سويف، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، برئاسة أمل الهواري، بإحالة مدير مدرسة بني مؤمنة التابعة لإدارة ببا التعليمية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات توثق قيام أحد الأشخاص بتوزيع حقائب مدرسية على الطلاب داخل المدرسة والتقاط صور تذكارية معهم، في مخالفة صريحة للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

 

تعليم بني سويف تحيل مدير مدرسة للتحقيق

وأوضحت مديرية تعليم بني سويف، في بيان، أن القرار جاء استنادًا إلى توجيهات الوزارة التي تشدد على ضرورة منع دخول أي جهة أو شخصية من خارج المنظومة التعليمية إلى المدارس أو القيام بأي أنشطة أو فعاليات داخلها دون الحصول على تصريح رسمي ومسبق من الجهات المختصة، وذلك حفاظًا على الانضباط المدرسي وضمان عدم استغلال المؤسسات التعليمية في أي أنشطة أو أغراض خارج نطاق العملية التربوية والتعليمية.

 

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أن السماح بدخول أشخاص أو مؤسسات من خارج المنظومة التعليمية دون اتباع الإجراءات الرسمية يعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة القانونية، خاصة في حال اقترنت بالتقاط صور أو تصوير فيديوهات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يضر بالعملية التعليمية ويفتح المجال أمام استغلال المدارس في الدعاية أو تحقيق مصالح شخصية.

 

إجراءات رادعة حفاظًا على هيبة المؤسسة التعليمية

وأكدت مديرية تعليم بني سويف، أن التحقيق الذي تجريه الشئون القانونية يشمل كافة ملابسات الواقعة للتأكد من تفاصيلها ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين واللوائح، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

 كما شددت على أن الوزارة حريصة على الالتزام الكامل بالشفافية والانضباط داخل المدارس، وعلى أن أي تجاوز للتعليمات يُقابل بإجراءات رادعة حفاظًا على هيبة المؤسسة التعليمية ورسالتها التربوية.

 

ودعت مديرية تعليم بني سويف، جميع مديري الإدارات والمدارس إلى الالتزام التام بالتعليمات الوزارية وعدم السماح لأي فرد أو جهة بالدخول إلى المدارس أو ممارسة أنشطة إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن التعليم رسالة سامية يجب أن تظل بعيدة عن أي استغلال أو مخالفات، وأن مصلحة الطلاب تأتي على رأس أولويات الوزارة.

 

صور حقائب الدعاية الانتخابية داخل مدرسة ببني سويف

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورًا، تُظهر قيام أحد الأشخاص مرشح محتمل لانتخابات مجلس النواب بـ محافظة بني سويف، بتوزيع حقائب مدرسية على الطلاب داخل المدرسة، والتقاط صور تذكارية مع الطلاب وبعض المعلمين وإدارة المدرسة.

 

