محافظ بني سويف: تسليم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي التربية والتعليم، إجراءات وخطة المديرية لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك في إطار خطة الوزارة بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم.

جاء ذلك خلال تواصل أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مع المحافظ لمتابعة سير العمل الخاص بتوزيع الأجهزة على طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدارس المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية والجهات المختصة لضمان وصول الأجهزة للطلاب في مواعيدها المحددة.

تعليم بني سويف تتسلم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تعليم بني سويف تتسلم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وأعلنت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن مديرية التربية والتعليم تسلمت 13 ألفًا و780 جهازًا، تم توزيعها على الإدارات التعليمية بواقع 4763 جهازًا لإدارة بني سويف، و2037 لإدارة الواسطى، و1760 لإدارة ببا، و1690 لإدارة ناصر، و1357 لإدارة إهناسيا، و1102 لإدارة الفشن، و1071 لإدارة سمسطا، تمهيدًا لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي 2025/2026.

وأكد محافظ بني سويف، أن منظومة التابلت تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويُعد خطوة مهمة نحو تعليم عصري يعتمد على الابتكار والإبداع.

كما دعا محافظ بني سويف، الطلاب إلى استثمار هذا الاهتمام الكبير من الدولة بالتعليم، من خلال الحفاظ على الأجهزة واستغلالها في الأغراض التعليمية المخصصة لها، بما يساعدهم على التفوق وصقل مهاراتهم العلمية والمعرفية.

تعليم بني سويف تتسلم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

مراجعة إجراءات استلام أجهزة التابليت وإيداعها المخازن

وفي سياق متصل، أوضح محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه قام بتفقد مخازن المديرية برفقة عمر سيد مدير الشؤون المالية والإدارية، وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن، وسيد الجبالي مدير التعليم الثانوي، ورمضان رجب مدير الشؤون القانونية، وعادل حمودة مدير الإحصاء، وذلك للاطمئنان على إجراءات استلام الأجهزة وإيداعها المخازن بشكل منظم، استعدادًا لتسليمها للإدارات التعليمية ومنها إلى المدارس وفقًا للأعداد الفعلية للطلاب المقيدين.

وأشار وكيل مديرية تعليم بني سويف، إلى أن تسليم الأجهزة للطلاب سيتم بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، والتي تشمل صورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة الرقم القومي لولي الأمر، إلى جانب إيصال سداد رسوم تأمين التابلت من خلال مكاتب البريد وإقرار استلام الجهاز، مؤكدًا أن المديرية حريصة على توفير كل سبل الدعم لضمان نجاح هذه المنظومة التعليمية المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.