الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بني سويف تبحث تشغيل المواقف المُطورة وزيادة سيارات الأجرة

اجتماع مشروع المواقف
اجتماع مشروع المواقف ببني سويف، فيتو

ناقش اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف بـ محافظة بني سويف، آليات توفير سيارات الأجرة لنقل الركاب في أوقات الذروة التي تشهد ازدحامًا ملحوظًا بمراكز ومدن المحافظة، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الضغط المروري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 

اجتماع مشروع المواقف ببني سويف

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بحضور المهندس طارق علي مدير مشروع المواقف، ورؤساء المدن، ومسؤولي المرور، وأعضاء المجلس من مديري إدارات الشئون المالية والقانونية والمتابعة.

 

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها الطلبات المقدمة من بعض سائقي سيارات الأجرة الراغبين في تبادل خطوط السير الخاصة بهم، وذلك في ضوء الضوابط المنظمة التي تكفل تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين واحتياجات الركاب، وبما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل الداخلي.

 

توفير سيارات الأجرة في أوقات الذروة

 

كما تطرق الاجتماع إلى دراسة الحلول العملية لمواجهة الضغط المتزايد على وسائل النقل خلال ساعات الذروة، حيث شدد السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، على ضرورة وضع خطط تشغيل مرنة، تتيح الدفع بعدد إضافي من سيارات الأجرة في الفترات التي تشهد كثافة مرورية عالية، بما يسهل حركة المواطنين ويحد من التكدسات داخل المدن.

 

وفي سياق متصل، وجه سكرتير عام بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة مراجعة شاملة لخطوط السير العاملة داخل نطاق كل مركز، مع إعداد مقترحات واضحة بالخطوط التي تحتاج إلى استحداث لتلبية الطلب المتزايد، أو تلك التي قد يتم إلغاؤها لعدم جدواها، وذلك في إطار عملية تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظة.

 

تشغيل المواقف المطورة بقرى حياة كريمة

 

كما ناقش المجلس الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تشغيل المواقف المطورة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ستسهم في توفير بيئة حضارية ومنظمة لخدمة الركاب، وتسهيل عملية انتقال المواطنين من القرى إلى المدن الرئيسية.

 

وأكد السكرتير العام أن محافظة بني سويف، مستمرة في العمل على تطوير منظومة المواقف بما يتواكب مع خطط الدولة لتحقيق تنمية متكاملة، مشددًا على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمرور والسائقين للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة لمشكلات النقل، بما يضمن تيسير حياة المواطنين ودعم الجهود التنموية بالمحافظة.

 

عايشين بخيرها، محافظ بني سويف يشهد اليوم تدشين موسم زراعة البطاطس

زراعة بني سويف تنظم زيارات حقلية لزراعات بنجر السكر بمركز إهناسيا

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في انقلاب سيارة "فان" ببني سويف

محافظ بني سويف يعلن تفاصيل المهرجان الرابع للنباتات الطبية (فيديو)

الطب البيطري يوجه حملات توعية للمربين والتجار بأسواق المواشي ببني سويف

إزالة 1200 حالة تعدٍ على أراضي الدولة ببني سويف

قافلة طبية تقدم 3345 خدمة مجانية لأهالي قرية العلالمة ببني سويف

لتنظيم النسل، أوقاف بني سويف تفتح ملف القضية السكانية من داخل المساجد

تدريب 30 ممرضة بصحة بني سويف لرفع كفاءة خدمات الأمومة والطفولة

بينهم شقيقان، تفاصيل غرق 4 أطفال في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

عايشين بخيرها، محافظ بني سويف يشهد اليوم تدشين موسم زراعة البطاطس

زراعة بني سويف تنظم زيارات حقلية لزراعات بنجر السكر بمركز إهناسيا

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في انقلاب سيارة "فان" ببني سويف

محافظ بني سويف يعلن تفاصيل المهرجان الرابع للنباتات الطبية (فيديو)

الطب البيطري يوجه حملات توعية للمربين والتجار بأسواق المواشي ببني سويف

إزالة 1200 حالة تعدٍ على أراضي الدولة ببني سويف

قافلة طبية تقدم 3345 خدمة مجانية لأهالي قرية العلالمة ببني سويف

لتنظيم النسل، أوقاف بني سويف تفتح ملف القضية السكانية من داخل المساجد

الأكثر قراءة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

صدمة لجمهور الأهلي، توماسبيرج مديرا فنيا لـ بوجون شتشيتسين البولندي

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

بسبب تلقيه رشوة، الحكم بالإعدام على وزير الزراعة الصينى السابق

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads