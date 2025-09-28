بني سويف تبحث تشغيل المواقف المُطورة وزيادة سيارات الأجرة

ناقش اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف بـ محافظة بني سويف، آليات توفير سيارات الأجرة لنقل الركاب في أوقات الذروة التي تشهد ازدحامًا ملحوظًا بمراكز ومدن المحافظة، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الضغط المروري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

اجتماع مشروع المواقف ببني سويف

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بحضور المهندس طارق علي مدير مشروع المواقف، ورؤساء المدن، ومسؤولي المرور، وأعضاء المجلس من مديري إدارات الشئون المالية والقانونية والمتابعة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها الطلبات المقدمة من بعض سائقي سيارات الأجرة الراغبين في تبادل خطوط السير الخاصة بهم، وذلك في ضوء الضوابط المنظمة التي تكفل تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين واحتياجات الركاب، وبما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل الداخلي.

توفير سيارات الأجرة في أوقات الذروة

كما تطرق الاجتماع إلى دراسة الحلول العملية لمواجهة الضغط المتزايد على وسائل النقل خلال ساعات الذروة، حيث شدد السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، على ضرورة وضع خطط تشغيل مرنة، تتيح الدفع بعدد إضافي من سيارات الأجرة في الفترات التي تشهد كثافة مرورية عالية، بما يسهل حركة المواطنين ويحد من التكدسات داخل المدن.

وفي سياق متصل، وجه سكرتير عام بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة مراجعة شاملة لخطوط السير العاملة داخل نطاق كل مركز، مع إعداد مقترحات واضحة بالخطوط التي تحتاج إلى استحداث لتلبية الطلب المتزايد، أو تلك التي قد يتم إلغاؤها لعدم جدواها، وذلك في إطار عملية تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظة.

تشغيل المواقف المطورة بقرى حياة كريمة

كما ناقش المجلس الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تشغيل المواقف المطورة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ستسهم في توفير بيئة حضارية ومنظمة لخدمة الركاب، وتسهيل عملية انتقال المواطنين من القرى إلى المدن الرئيسية.

وأكد السكرتير العام أن محافظة بني سويف، مستمرة في العمل على تطوير منظومة المواقف بما يتواكب مع خطط الدولة لتحقيق تنمية متكاملة، مشددًا على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمرور والسائقين للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة لمشكلات النقل، بما يضمن تيسير حياة المواطنين ودعم الجهود التنموية بالمحافظة.

