ضبط 10 منشآت غذائية بدون ترخيص وتحرير 150 محضرًا في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن ضبط أكثر من 2 طن من المنتجات الغذائية والمشروبات والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات المكثفة التي نفذتها فرق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية على مستوى مراكز المحافظة.

ضبط 4560 زجاجة مشروبات بمخزن غير مرخص

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الحملات شملت سحب عينات من منتجات اللحوم والدواجن لإرسالها إلى المعمل المشترك ببني سويف للتأكد من صلاحيتها، بجانب ضبط 4560 زجاجة مشروبات متنوعة داخل مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية في المدن والقرى والعزب، مشددًا على إعداد تقارير دورية لتقييم الجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي الذي يمس صحة المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن الحملات تنفذ ضمن خطة رقابية متكاملة تشارك فيها كافة الجهات المعنية، مع توفير قنوات متعددة لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين للتعامل معها على الفور.

حملات رقابية على 143 منشأة غذائية ببني سويف

جاء ذلك في إطار مناقشته لتقرير الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الذي أشار إلى تكليف كل من الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، حيث نفذت فرق مراقبة الأغذية حملات في إدارات: الواسطى، ناصر، بني سويف شرق النيل، إهناسيا، ببا، سمسطا، والفشن، شملت المرور على 143 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 70 جركن زيت بإجمالي 1050 كجم، 19 برميل طحينة بإجمالي 950 كجم، 20 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، 60 كيس سناكس، 3400 لتر لبن فرز على سيارات وتوك توك، 250 كجم شيبسي مخلفات مصانع، 275 كجم منتجات غذائية متنوعة من لحوم وألبان ودواجن، و25 لتر خل وزيت طعام ولَبَن غير صالح للاستهلاك لوجود تغير في خواصه.

تحرير 150 محضرًا في حملات رقابية ببني سويف

كما تم تحرير 150 محضرًا شملت 63 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و77 لعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين، و10 محاضر لمخالفات تصنيع وبيع المثلجات ونقل اللحوم والتعبئة والتغليف، فضلًا عن رصد 10 منشآت تدار دون ترخيص.

وشارك في الحملات عدد من مراقبي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، منهم: خالد خليفة، وسعيد عبد ربه، ومهدي إسماعيل، بالتعاون مع فرق الأغذية بالإدارات المختلفة.

