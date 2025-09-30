وكيل صحة بني سويف يجتمع بأطباء النساء بإهناسيا التخصصي لتفعيل برامج تنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف أن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عقد اجتماعًا موسعًا بـ مستشفى إهناسيا التخصصي، بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مدير عام المستشفى، وعدد من القيادات الطبية وأطباء قسم النساء والتوليد، لمناقشة آليات تفعيل برامج تنظيم الأسرة خاصة برنامج ما بعد الولادة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل.

وكيل صحة بني سويف يجتمع بأطباء النساء بإهناسيا

وشارك في الاجتماع كل من: الدكتورة شيماء إمام مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور مدحت سليمان نائب مدير المستشفى، والدكتورة نيفين عادل حبيب المشرف الطبي بالمديرية، والدكتورة سامية علي رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، والأستاذة نرمين محمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة.

وتناول اللقاء عدة محاور أساسية، من بينها التركيز على التوسع في استخدام الوسائل طويلة المفعول مثل اللوالب، بعد الولادة مباشرة داخل قسم النساء والتوليد، وذلك ضمن برنامج ما بعد الولادة، إضافة إلى تدريب أطباء النساء والتوليد على تقديم المشورة الطبية قبل الولادة لمساعدة السيدات في اختيار الوسيلة الأنسب لتنظيم الأسرة بما يتناسب مع حالتهن الصحية.

كما ناقش الاجتماع زيادة معدلات العمل بعيادة تنظيم الأسرة داخل المستشفى، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استمرار الخدمة بشكل منتظم، مع تعزيز الولادة الطبيعية والحد من معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا.

وأكد الاجتماع على أهمية الاستعانة بأطباء النساء والتوليد بالمستشفى لتغطية الوحدات الصحية التي لا يتوافر بها مقدمو خدمات تنظيم الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في نطاق أوسع.

اجتماع لتفعيل برامج تنظيم الأسرة ما بعد الولادة

وفي كلمته، شدد وكيل صحة بني سويف، على أن الاجتماع يأتي في إطار توجهات وزارة الصحة الرامية إلى تطوير خدمات تنظيم الأسرة على مستوى محافظة بني سويف، مؤكدًا على ضرورة تدريب وتأهيل الأطباء لتقديم خدمة طبية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتوسيع هذه المبادرات داخل المستشفيات الحكومية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أن تفعيل عيادة تنظيم الأسرة وتدريب الكوادر الطبية يمثلان خطوة مهمة في دعم خدمات صحة المرأة، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بشكل متكامل مع المديرية لتحقيق أهداف الصحة العامة وتقديم أفضل الخدمات الطبية للسيدات، بما يعزز من مؤشرات صحة الأم والطفل.

