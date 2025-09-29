صحة بني سويف تبحث دعم منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، عن عقد اجتماع للجنة الإشراف على منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وذلك لمتابعة سير العمل وتطوير آليات التخلص الآمن من هذه النفايات.

حضر الاجتماع الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي، والدكتورة هبة صبري مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب أعضاء اللجنة من الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية.

تركيب 4 ولاعات غازية لمحرقتي النفايات الطبية

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها استكمال الإجراءات الخاصة بشراء وتوريد وتركيب 4 ولاعات غازية جديدة للمحرقتين اللتين تم نقلهما من محافظة مرسى مطروح إلى مجمع محارق سنور، في خطوة تستهدف رفع كفاءة عملية الحرق وضمان التخلص الآمن من النفايات الطبية عالية الخطورة.

كما تناول الاجتماع خطة شاملة لتأهيل غرف النفايات بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى محافظة بني سويف، بما يتوافق مع الاشتراطات القياسية المقررة لغرف النفايات الطبية الخطرة، وهو ما يعزز من قدرة تلك المنشآت على التعامل مع المخلفات الطبية بطريقة آمنة تحافظ على الصحة العامة وتحد من المخاطر البيئية.

إجراءات ضد الممتنعين عن سداد تكلفة نقل النفايات

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه بعض المنشآت الصحية الممتنعة عن سداد تكلفة نقل ومعالجة النفايات الخطرة، فضلًا عن متابعة أوضاع المنشآت التي انتهت مدة تعاقدها مع مديرية الصحة ببني سويف دون تجديد، بما يضمن التزام جميع الجهات المعنية باللوائح المنظمة لعمل المنظومة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المديرية على دعم وتطوير منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتأكد من تطبيق التعليمات واللوائح المنظمة في هذا المجال، مشددًا على أن سلامة المرضى وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى للمديرية، التي تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية.

كما شدد وكيل الصحة ببني سويف، على أهمية التعاون بين مختلف الإدارات بالمديرية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، وضمان الوصول إلى منظومة متكاملة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بما يواكب أهداف الدولة في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطبيق معايير السلامة البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.