الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات ميدانية مشددة على الجمعيات الزراعية ببني سويف لضمان وصول الدعم لمستحقيه

حملات ميدانية على
حملات ميدانية على الجمعيات الزراعية ببني سويف، فيتو

أعلنت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف، تنفيذ جولة متابعة ميدانية لجمعية البهسمون الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف أعمال الرقابة والمرور الميداني لضمان جودة وكفاءة الأداء داخل الجمعيات الزراعية، واكتشاف أي مخالفات مالية أو إدارية في وقت مبكر، بما يضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين والحفاظ على المال العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمزارعين.

 

حملات ميدانية مشددة على الجمعيات الزراعية ببني سويف

وقد جاءت هذه الجولة بناءً على تعليمات الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، حيث تم تكليف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية بمتابعة أعمال الجمعية، ومراجعة منظومة صرف الأسمدة، والتأكد من مطابقة الدورة المستندية للضوابط والإجراءات المعمول بها، فضلًا عن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين المستفيدين من الخدمات الزراعية.

 

وأكد وكيل زراعة بني سويف، أنه تمت، خلال المرور، مراجعة أرصدة المخازن والتأكد من توافر المستلزمات الزراعية بالكميات المقررة وعدم وجود عجز أو مخالفات في المخزون، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بحصر وزراعة المحاصيل الصيفية، خاصة فيما يتعلق بمساحات الأرز المخالفة، حيث تم تنفيذ عملية "جَشْني" لإزالة هذه المساحات بما يتماشى مع السياسات الزراعية الهادفة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة.

 

كما حرصت اللجنة على رصد أبرز المشكلات التي تواجه الجمعية والمزارعين المتعاملين معها، وذلك من أجل رفعها للجهات المختصة ومتابعة وضع الحلول المناسبة في أسرع وقت، لضمان استمرار سير العمل بشكل منتظم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات الجمعيات الزراعية.

 

زراعة بني سويف تبحث آليات وصول الدعم لمستحقيه

وأكدت المهندسة أسرار محمد، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بـ مديرية الزراعة ببني سويف، والتي ترأست لجنة المرور، أن مثل هذه الجولات الميدانية تسهم في رفع مستوى الأداء، والالتزام باللوائح المنظمة، وتعزيز الرقابة الفعالة على مختلف أوجه العمل داخل الجمعيات، مشيرة إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة متابعة شاملة تغطي جميع الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وتعليمات وكيل الوزارة.

 

ضبط 10 منشآت غذائية بدون ترخيص وتحرير 150 محضرًا في بني سويف

محافظ بني سويف: تسليم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

عودة حركة القطارات عقب خروج 7 عربات بضائع عن القضبان ببني سويف

أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات قطار بضائع خرجت عن القضبان ببني سويف (صور)

صحة بني سويف تبحث دعم منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة

خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

بني سويف تبحث تشغيل المواقف المُطورة وزيادة سيارات الأجرة

عايشين بخيرها، محافظ بني سويف يشهد اليوم تدشين موسم زراعة البطاطس

زراعة بني سويف تنظم زيارات حقلية لزراعات بنجر السكر بمركز إهناسيا

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في انقلاب سيارة "فان" ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف وكيل وزارة الزراعة ببني سويف

مواد متعلقة

ضبط 10 منشآت غذائية بدون ترخيص وتحرير 150 محضرًا في بني سويف

محافظ بني سويف: تسليم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

عودة حركة القطارات عقب خروج 7 عربات بضائع عن القضبان ببني سويف

أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات قطار بضائع خرجت عن القضبان ببني سويف (صور)

صحة بني سويف تبحث دعم منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة

خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

بني سويف تبحث تشغيل المواقف المُطورة وزيادة سيارات الأجرة

عايشين بخيرها، محافظ بني سويف يشهد اليوم تدشين موسم زراعة البطاطس

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

الخريف يتلاعب بـ"الصعيد"، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يصل إلى 14 جنيها، انخفاض جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شيكابالا ينتقد التعاقد مع شيكو بانزا: لديه مشكلات ولا يكمل 5 أشهر مع أي فريق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads