حملات ميدانية مشددة على الجمعيات الزراعية ببني سويف لضمان وصول الدعم لمستحقيه

أعلنت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف، تنفيذ جولة متابعة ميدانية لجمعية البهسمون الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف أعمال الرقابة والمرور الميداني لضمان جودة وكفاءة الأداء داخل الجمعيات الزراعية، واكتشاف أي مخالفات مالية أو إدارية في وقت مبكر، بما يضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين والحفاظ على المال العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمزارعين.

حملات ميدانية مشددة على الجمعيات الزراعية ببني سويف

وقد جاءت هذه الجولة بناءً على تعليمات الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، حيث تم تكليف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية بمتابعة أعمال الجمعية، ومراجعة منظومة صرف الأسمدة، والتأكد من مطابقة الدورة المستندية للضوابط والإجراءات المعمول بها، فضلًا عن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين المستفيدين من الخدمات الزراعية.

وأكد وكيل زراعة بني سويف، أنه تمت، خلال المرور، مراجعة أرصدة المخازن والتأكد من توافر المستلزمات الزراعية بالكميات المقررة وعدم وجود عجز أو مخالفات في المخزون، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بحصر وزراعة المحاصيل الصيفية، خاصة فيما يتعلق بمساحات الأرز المخالفة، حيث تم تنفيذ عملية "جَشْني" لإزالة هذه المساحات بما يتماشى مع السياسات الزراعية الهادفة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة.

كما حرصت اللجنة على رصد أبرز المشكلات التي تواجه الجمعية والمزارعين المتعاملين معها، وذلك من أجل رفعها للجهات المختصة ومتابعة وضع الحلول المناسبة في أسرع وقت، لضمان استمرار سير العمل بشكل منتظم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات الجمعيات الزراعية.

زراعة بني سويف تبحث آليات وصول الدعم لمستحقيه

وأكدت المهندسة أسرار محمد، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بـ مديرية الزراعة ببني سويف، والتي ترأست لجنة المرور، أن مثل هذه الجولات الميدانية تسهم في رفع مستوى الأداء، والالتزام باللوائح المنظمة، وتعزيز الرقابة الفعالة على مختلف أوجه العمل داخل الجمعيات، مشيرة إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة متابعة شاملة تغطي جميع الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وتعليمات وكيل الوزارة.

