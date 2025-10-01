أخبار مصر: كارثة وشيكة بالسودان بسبب سد النهضة، إضراب لاعبي الزمالك، الأهلي يفاوض زيدان، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة

أطلق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، صرخة تحذير جديدة من تأثير استمرار الفيضان العالى من سد النهضة الإثيوبي.

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

فجرت قناة "إم بي سي مصر" مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دخلت في مفاوضات مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ليقود الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

شلل حكومي يضرب أمريكا بعد فشل الكونجرس في تمديد جزئي للميزانية

أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها اليوم الأربعاء؛ إذ حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة طويلة وشاقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

كنت منتظر مباراة الزمالك، قرار مفاجئ من محمد سراج الدين بشأن انتخابات الأهلي المقبلة

أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم خوضه سباق الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء، مؤكدًا أن القرار اتخذه منذ عام كامل، وأبلغه لمجلس الإدارة قبل نحو خمسة أشهر.

باستثناء الفلمنك، ارتفاع كبير يضرب أسعار الجبن اليوم في الأسواق

واصلت أسعار الجبن الأبيض الارتفاع في الأسواق، كما ارتفع سعر الجبنة الرومي والجودا والشيدر، بينما انخفضت أسعار الجبنة الفلمنك، في المحال التجارية.

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

تعرض قناة "ON" قريبًا، العديد من اللقاءات الحصرية مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم.

منها أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، تحول في طقس اليوم من الشمال إلى جنوب الصعيد

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد.

بهتافات جماهير الرجاء البيضاوي، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة وبيان من "جيل زد" (فيديو)

تواصلت لليوم الرابع على التوالي، احتجاجات شبابية منسوبة إلى ما يعرف بـ"جيل زد" في عدد من المدن المغربية.

حريق هائل بعقار سكني في شارع المنشية بفيصل وإخلاء فوري للسكان (فيديو)

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل أحد العقارات السكنية بشارع المنشية في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الخسارة من الأهلي الغريم التقليدي في مباراة القمة أمس ببطولة الدوري الممتاز.

أوشكت على الغرق، الحوثيون يعلنون استهداف السفينة "مينرفاجرتش" لانتهاكها حظر دخول مواني فلسطين

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فجر اليوم الأربعاء، استهداف السفينة "مينرفاجرتش" لانتهاك الشركة المالكة لها حظر دخول المواني الإسرائيلية.

انخفاض أم ارتفاع، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء بأسواق التجزئة

سجلت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء؛ انخفاضًا في أسواق التجزئة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الطماطم خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

رحمة أحمد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وسر المسكنات التي أدت لتدهور حالتها

كشفت الفنانة رحمة أحمد، آخر تطورات حالتها الصحية، وحقيقة تناولها مضادات حيوية دون استشارة طبية مما أدى لتدهور حالتها الصحية.

اليابان تحيي آمال الفراعنة في التأهل بكأس العالم للشباب بالفوز على تشيلي

أحيا منتخب اليابان للشباب آمال الفراعنة بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره التشيلي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًّا في تشيلي.

عشرات القتلى والمصابين في زلزال الفلبين ودمار واسع بالمباني والطرقات

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط الفلبين إلى 26 قتيلًا، فضلًا عن عشرات المصابين، إضافة إلى تضرر المباني والطرقات.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد سان جيرمان

يشهد اليوم الأربعاء 1-10-2025، إقامة عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة المريوطية، المراحل الأربع لتطور مرض اليد والقدم والفم (HFMD)

مرض اليد والقدم والفم (Hand, Foot, and Mouth Disease – HFMD) هو مرض فيروسي تسبّبه فيروسات المعوية (enteroviruses)، وأشهرها فيروس كوكساكي (Coxsackievirus) وفيروس المعوي 71 (Enterovirus 71).

