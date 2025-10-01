انخفاض أم ارتفاع، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء بأسواق التجزئة

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء؛ انخفاضًا في أسواق التجزئة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الطماطم خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

قفزة سعرية في أسعار الطماطم

وبالرغم من انخفاض سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية، إلا إنها مرتفعة بالأرقام على أرض الواقع، إذ سجل كيلو الطماطم نحو 22 جنيهًا أعلى سعر له أمس الثلاثاء أما اليوم فأصبح 30 جنيهًا، وعليه هناك قفزة سعرية وليست انخفاضًا.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، وفقًا للبوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم اليوم يتراجع 1.5 جنيه

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا في أسواق التجزئة، وصل 1.5 جنيه في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

7.9 % انخفاضًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الانخفاض؛ فإن أسعار الطماطم انخفضت بنسبة 7.9 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17 جنيهًا مقابل 15 جنيها خلال تعاملات أمس.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا مقارنة بـ 22 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ ارتفاع أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 17.6 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 15 جنيها إلى 23 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 45 إلى 65 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.