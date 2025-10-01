شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

تعرض قناة "ON" قريبًا، العديد من اللقاءات الحصرية مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم.

وظهر باسم يوسف خلال البرومو الذي نشرته المنصات الرسمية لقناة "ON" على مواقع التواصل الاجتماعي، من مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم هناك منذ نحو عشر سنوات، حيث من المقرر أن يتم تصوير حلقات السلسلة المنتظرة هناك.

بعد 10 أعوام عاشها في الولايات المتحدة الأمريكية، جعل من الكوميديا أداة مقاومة❤️ انتظروا لقاءات حصرية لـ #باسم_يوسف يحكي فيها عن رحلته التي عاشها بسخرية وصدق وحب مع الإعلامي #أحمد_سالم في #كلمة_أخيرة على #ON💪 pic.twitter.com/lBOctvWklK — ON (@ONTVEgy) September 30, 2025

رحلة باسم يوسف

ومن المرتقب أن يكشف باسم يوسف خلال اللقاءات، تفاصيل رحلته الشخصية وتطور مسيرته المهنية في الغرب، إضافةً إلى تجربته في توظيف الكوميديا كسلاح للمقاومة والتعبير، مستفيدًا من قدرته الفائقة على الطرح ومهاراته الاستثنائية في الحوار والمناظرة، التي جعلت منه ضيفًا دائمًا في أبرز البرامج العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.