توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الخسارة من الأهلي الغريم التقليدي في مباراة القمة أمس ببطولة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "لاعبو فريق الزمالك رفضوا خوض التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة رغم الحصول على أكثر من وعد سابق".

وأشار إلى أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين لحين حل الأزمة.

الزمالك يتعادل مع الجونة ويخسر من الأهلي

وكان الزمالك تعادل مع الجونة بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء القمة الأخير.

