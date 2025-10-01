حريق هائل بعقار سكني في شارع المنشية بفيصل وإخلاء فوري للسكان (فيديو)

انشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل أحد العقارات السكنية بشارع المنشية في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة تم تنفيذ إخلاء فوري للسكان الموجودين داخل العقار قبل امتداد الحريق إلى الطوابق العلوية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، فيما انتقلت تسع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود مصابين أو حالات اختناق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.