حريق هائل بعقار سكني في شارع المنشية بفيصل وإخلاء فوري للسكان (فيديو)

حريق هائل بعقار سكني
حريق هائل بعقار سكني في شارع المنشية، فيتو

انشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل أحد العقارات السكنية بشارع المنشية في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة تم تنفيذ إخلاء فوري للسكان الموجودين داخل العقار قبل امتداد الحريق إلى الطوابق العلوية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني مكون من عدة طوابق.

 وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، فيما انتقلت تسع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود مصابين أو حالات اختناق.

