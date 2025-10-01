باستثناء الفلمنك، ارتفاع كبير يضرب أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، واصلت أسعار الجبن الأبيض الارتفاع في الأسواق، كما ارتفع سعر الجبنة الرومي والجودا والشيدر، بينما انخفضت أسعار الجبنة الفلمنك، في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لآخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو جنيه وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 140 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 74 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 1.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 454 جنيها للكيلو، فيما تراوحت سعر كيلو الجبن الجودا بين 275 إلى 600 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 489 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 655 جنيها.

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 279 جنيها للكيلو، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 325 جنيها.

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 6 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 146 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيها إلى 180 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي ارتفاعًا يقدر بـ 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 167 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 21 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 314 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيها إلى 550 جنيهًا.

