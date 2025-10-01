مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

فجرت قناة "إم بي سي مصر" مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دخلت في مفاوضات مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ليقود الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، فإن “إدارة الأهلي أجرت لقاءات مع عدة مدربين عبر تطبيق (زووم) أبرزهم اثنان من الأقوياء وهما: الإيطاليان روبرتو مانشيني ولوتشيانو سباليتي، ولكن الطلبات المالية كانت مرتفعة للغاية، وكانت المفاجأة أيضا هو الحديث مع الفرنسي زين الدين زيدان عن طريق وسيط لتدريب الفريق الأحمر، ولكن المدرب اعتذر عن عدم تولي المسؤولية”.

وعندما شكك الإعلامي إبراهيم فايق مقدم البرنامج في المعلومة أجاب الضيف محمود شوقي قائلًا: "أنا واثق من المعلومة بنسبة 100%، وهذا يؤكد أن الإدارة تبحث عن أسماء كبيرة لقيادة الفريق".



وأضاف: "اختيار زيدان بالتأكيد صعب وربما يكون مستحيلًا ولكنه حدث عن طريق أحد الوسطاء، خاصة أن الكل يعلم أنه ينتظر تولي تدريب منتخب فرنسا، كما تم التفاوض مع المدرب رامون دياز ولكنه فضل خوض تجربة في البرازيل، وتم رفض أيضا التفاوض مع البرتغالي كونسيساو، مدرب ميلان السابق، لأن لجنة الكرة لم تعجب بسيرته الذاتية".

وتبحث إدارة الأهلي عن مدرب أجنبي قوي ليقود دفة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته وجهازه المعاون بعد الهزيمة أمام بيراميدز وتراجع النتائج تحت قيادته.



ويتولى حاليًّا قيادة الفريق عماد النحاس، حيث قدم مع الفريق أداء جيدًا كان آخرها الفوز على الغريم الأزلي الزمالك، بنتيجة "2-1" في قمة الكرة المصرية بالجولة التاسعة للدوري المحلي.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بـالدوري المصري بعد الفوز على الزمالك صاحب الصدارة بفارق نقطتين عن الأحمر.

ويواجه الأهلي كهرباء الإسماعيلية السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.