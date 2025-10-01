انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة

سد النهضة، أطلق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، صرخة تحذير جديدة من تأثير استمرار الفيضان العالى من سد النهضة الإثيوبي.

مياه التصريف من سد النهضة

وكتب “شراقي” على صفحته بـ"فيس بوك" تحت عنوان “استمرار الفيضان العالي من سد النهضة لليوم السادس”، وقال: "انخفضت قليلًا مياه التصريف من سد النهضة 30 سبتمبر إلى 633 مليون م3 بدلًا من 750 مليون م3 إلا أنه يظل مرتفعًا أكثر من ضعف الإيراد الطبيعي في هذا الوقت 300 مليون م3، واستقر منسوب النيل عند الخرطوم عند 17.23م مرتفعًا عن مستوى الفيضان 73 سم. والرقم القياسى المسجل هو 17.66 مترًا فى 6 سبتمبر 2020".



واشار إلى الصور الفضائية تظهر غمر مياه الفيضان كثير من الأراضي الزراعية وبعض القرى على طول النيل الأزرق ومنطقة الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.



انهيار وشيك لسد الروصيرص

وتابع “شراقي” من المتوقع استمرار انخفاض التفريغ من سد النهضة خلال الأيام القليلة القادمة حتى وصول منسوب البحيرة إلى مستوى التخزين الطبيعى عند 638 م، تاركا مترين للطوارئ، ثم يتم تصريف مقدار الإيراد اليومى فقط، وإلا سد الروصيرص قد يتعرض للانهيار لا قدر الله اذا استمر التصريف الكبير لأسبوع آخر أو أقل".



وأوضح أن السد العالى يستقبل مياه الفيضان بكفاءة منذ أوائل سبتمبر من السدود السودانية وحاليًّا من فيضان سد النهضة بالإضافة إلى باقى المصادر.



واختتم:"ربنا يحفظ شعب وادى النيل ويعوض على المتضررين".

السودان في ورطة بسبب سد النهضة

وفي نفس السياق أكد الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري الأسبق، أمس، أن السودان فى "ورطة"، شديدة، فالمصيبة التي تواجهها السودان، هى عدم إخطار إثيوبيا للخرطوم، بتفريغ مياه سد النهضة.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية" الحدث اليوم"، إن إثيوبيا تواصل تصريف 750 مليون متر مكعب من المياه من سد النهضة، موضحا أن طقس الغد الأربعاء سيكون موعد انتهاء موجة الفيضانات التى تضرب السودان.

وأضاف: " هناك شبه كارثة تضرب السودان ونأمل أن تخرج منها قريبا جدًّا".

طوارئ في السودان

وكانت وزارة الزراعة السودانية قد أعلنت ارتفاعًا كبيرًا في منسوب النيل الأزرق، مؤكدة أن ذلك يأتي نتيجة اكتمال التخزين وامتلاء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة الملحوظة في المنسوب سيكون لها انعكاسات مباشرة على الري والمناسيب الزراعية، ما يتطلب استعدادات عاجلة من المزارعين والجهات المختصة.

