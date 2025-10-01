كنت منتظر مباراة الزمالك، قرار مفاجئ من محمد سراج الدين بشأن انتخابات الأهلي المقبلة

أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم خوضه سباق الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء، مؤكدًا أن القرار اتخذه منذ عام كامل، وأبلغه لمجلس الإدارة قبل نحو خمسة أشهر.

وقال سراج في رسالته عبر حسابه فيسبوك: "البيان ده بكتبه لتوضيح أمور كتير اتكتبت واتقالت في الأسبوعين اللي فاتوا بخصوص الانتخابات وموقفي منها وفضلت الصمت التام لحين انتهاء مباراة الزمالك الهامة أمس لأنها أهم من أي شيء وموقف الفريق أهم مننا كلنا كأشخاص واللي بتمنى يا رب ينتهي على خير وبالتتويج بكل البطولات.

وواصل: "ما تم إثارته الفترة الماضية عن عدم رغبتي في الترشح هو صحيح بس اللي مش صحيح الأسباب اللي طلعت وإني مش عايز ومش حابب عشان مش فاضي وعشان شغلي ده مش حقيقي أو بعض المزايدات أصله شكله رايح نادي تاني في مصر دي طبعًا كانت مثار تعجب بالنسبة لي ومستحيل تحصل نفسيًّا قبل مهنيًّا ومواقفي السابقة واضحة وجودي وخدمتي في النادي الأهلي ده شرف كبير أوي وهو اللي عمل اسمي والأساس عندي في أي توجهات أو معايير بتكون بلدي مصر أولًا والنادي الأهلي مفيش حد ولا حاجة تانية في دماغي والحمد لله كل الثقة والتشجيع اللي بستقبلهم من الجمهور والأعضاء على مدار سنوات ده اللي استمدت منه الشغف اللي كان بيخليني أعرف أكمل".

وأضاف: "يمكن الدورة دي من بدايتها لم تكن سهلة عليَّ في أمور كتير ويمكن بالأخص آخر عام وأنا واخد القرار بيني وبين نفسي بشكل نهائي من سنة ومبلغه للمجلس الموقر رسميًّا من حوالي 5 شهور وده كان قبل كأس العالم للأندية بأمريكا في غرفة مغلقة وبرضه التزمت الصمت حفاظًا على الإستقرار وأسباب الاعتذار لا أفضل الحديث فيها لأن مش ده اللي اتعودنا عليه جوه بيتنا الحديث في مشاكل أو أسرار داخل البيت على الملأ".

وأكمل: "هيفضل في تاريخ النادي الأهلي أن كان ليَّ الشرف العمل مع كابتن محمود الخطيب وزملائي بالمجلس طيلة 8 سنوات كانوا بفضل الله من أفضل الفترات من حيث الإنجازات الرياضية والإنشاءات والمشكلة حاليًّا والله مش مشكلة قائمة ولا غيره إطلاقًا وأي مطالبات حصلت لترشحي بحترمها جدًّا جدًّا وبشكركم عليها جدًّا وبدون ما حد يفهم غلط عندي ثقة بفضل الله في النجاح لو اترشحت سواء في قائمة أو بدون مش غرور ولا ثقة شخصية على قد ما هي أولًا حسن توكل وثقة في أن ربنا مطلع على اللي بيجتهد وبيخلص من قلبه وبيوفقه في النهاية وثانيًا لثقتي في الجمعية العمومية للنادي ووعيها الدائم في اختيار الأنسب".

لكن هل الهدف بالنسبة لي هو استمراري للحصول على منصب في مجلس إدارة النادي لا ده مش هدفي دي ممكن تكون وسيلة لتحقيق حلمي وهدفي وهو الإخلاص في المكان قدر المستطاع والتغيير للأفضل وعدم السلبية وأخذ فرص وصلاحيات حقيقة في الملفات والقرارات الهامة والحيوية مع المجموعة عشان أقدر أضيف للمكان زي ما المكان أضاف ليا كتير وأنا شايف أن ده صعب ودي وجهة نظري وممكن أكون أنا اللي مخطئ فيها.

وزاد: "مش بقول العيب في حد إطلاقًا يمكن المشكلة عندي أنا في أسلوب أو طريقة العمل واحترامًا لنفسي وللمكان اللي بحبه أفضل الابتعاد الفترة الحالية لأن الشغف والهدف عندي مش في الكرسي لكن في تحقيق إضافة للنادي وسيبقى احترامي لرئيس النادي ومجلسه وزملائي الحاليين والسابقين قائم وبالعكس سعيد بوجود شخصيات وقامات ستكون إضافة كبيرة للنادي في المستقبل بإذن الله وسيبقى حبي واحترامي لجمهور النادي الأهلي اللي لولاكم كان في مواقف كتير مش هتعدي عليَّ بسهولة".

وأكمل: "وعليه فأنا لا أرغب في الترشح أو التواجد في الفترة الحالية وأقصد الدورة المقبلة وده ممكن يكون قرار بعيد عن قلبي تمامًا بس هو قراري ومن عقلي ومن سنة ولم أتراجع عنه ولنا عودة قريبة إن شاء الله إذا أراد ربنا وشكرًا جزيلًا لكل من ساندني أو لم يساند وبعتذر عن أي أخطاء صدرت مني ضايقت أي حد أو أي تقصير حصل في أي ملف".

واختتم: "بالعكس هفضل فخور أن ربنا جعلني من الأسباب إني ساهمت مع كابتن محمود الخطيب ومع المجلس السابق والحالي على مدار 8 سنوات وقبلهم سنوات تانية كنت بسعى وبدرس بقوة وبإخلاص وشغف حقيقي وبشهادة الكابتن وبشهادة الجميع داخل النادي في رسم رؤية ودراسة الملف والمشروع الأضخم في تاريخ النادي وحلم كل الأهلاوية وهو الإستاد لحد ما اتحققت أولى الخطوات بفضل الله وكملت على ما تم بنائه شركة محترمة قوية لديها الإمكانات والفكر المسيرة والتنفيذ ربنا يوفقهم في تحقيق الحلم ومن أمنياتي أحضر فيه مبارة للأهلي قريبًا وفي النهاية والأهم إيماني بقضايا وملفات معينة لم ولن يتغير ولست نادم عليها وعلى مواقفي تجاهها مطلقًا بالعكس شكرًا أعظم جمهور في الكون جمهور النادي الأهلي".

