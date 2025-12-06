للمرة الأولى، السعودية تواجه نفس الخصوم في كأس العالم

18 حجم الخط

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026 والتي تضم كل من إسبانيا وأورجواي وكاب فيردي، وهي واحدة من أقوى مجموعات المونديال المرتقب.

مجموعة المنتخب السعودي

والمفارقة الغريبة أن قرعة مونديال 2026 وضعت السعودية في مجموعة تضم إسبانيا بطلة نسخة 2010 لتتجدد ذكريات قبل 20 عاما حيث واجه “الأخضر” نظيره الإسباني في كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، آنذاك كانت المباراة هي الثانية في دور المجموعات حينها خسر بهدف أحرزه المدافع خوانيتو، إذ كان اللقاء بعد التعادل مع تونس وبعد الخسارة من أوكرانيا.

كما واجه المنتخب السعودي منتخب الأوروجواي في كأس العالم عندما لعبا في مونديال 2018 في روسيا، كانت المواجهة الثانية في ترتيب المباريات، إذ خسر في الأولى من روسيا وفاز على مصر في الأخيرة.

يأمل المدرب هيرفي رينارد أن تذهب السعودية بعيدا في كأس العالم لكرة القدم 2026، على الرغم من وجودها في مجموعة تضم بطلين سابقين للبطولة.



وقال رينارد لشبكة (بي.إن سبورتس): "نواجه إسبانيا أولا صاحب التصنيف الأول.. إنها مجموعة كبيرة والمباريات محتدمة".

وأضاف: "المنتخبات في أعلى تصنيف في الفيفا، حتى الرأس الأخضر نعرفه جيدا ولعبنا ضده من قبل".

وتابع: "كل الاحتمالات قائمة. هدفنا هو الذهاب بعيدا. قدمنا شيئا جيدا في 2022، لكننا لم نبلغ دور خروج المغلوب".



وسبق للمدرب الفرنسي مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2018، عندما كان يقود المغرب ونجح في فرض التعادل 2-2، وهي تجربة سيستعين بها أملا في مساعدة السعودية على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطلة أوروبا.

وقال: "واجهت إسبانيا عام 2018، أعرف مدى صعوبة هذه المواجهة وأتمنى أن تسير على ما يرام".



