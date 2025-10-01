الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

منها أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، تحول في طقس اليوم من الشمال إلى جنوب الصعيد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى، بدأت الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على الجنوب

الأرصاد: طقس خريفي معتدل غدًا نهارًا على معظم الأنحاء

وأشارت هيئة الأرصاد بوجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية قد تكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا في الساعات المتأخرة على مناطق من (السلوم - سيدي براني).

وبالنسبة إلى القاهرة الكبرى أوضحت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رزاز خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.


كما حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد.

 

ولفتت الأرصاد الجوية أيضًا إلى اضطراب الملاحة الجوية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

