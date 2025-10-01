الأربعاء 01 أكتوبر 2025
رياضة

اليابان تحيي آمال الفراعنة في التأهل بكأس العالم للشباب بالفوز على تشيلي

أحيا منتخب اليابان للشباب آمال الفراعنة بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره التشيلي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًّا في تشيلي.

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الياباني للدور الثاني رسميًّا، بينما تبقى حظوظ منتخب مصر قائمة بهذه النتيجة.

ويحتاج المنتخب الوطني للشباب إلى الفوز على تشيلي فى المباراة المقبلة بفارق أكثر من هدف، مع فوز اليابان على نيوزيلندا للتأهل بفارق الأهداف، وفي حال تعثر ذلك قد تكون هناك فرصة للتأهل ضمن أصحاب المركز الثالث.

 

موعد مباراة مصر وتشيلي والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الأخيرة بدور المجموعات نظيره منتخب تشيلي مستضيف البطولة، على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو.

وتقام مباراة مصر أمام تشيلي يوم السبت المقبل 4 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة بي إن سبورت المجانية المفتوحة على الهواء مباشرة.

خسر منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام  نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتنيز بالعاصمة التشيلية سانيتاجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

وأحرز أحمد كباكا الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 5 من الشوط.

بينما أحرز لمنتخب نيوزيلندا كل من لوك بروك سميث في الدقيقة 13، وشيان لوك في الدقيقة  16.

