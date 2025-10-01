رحمة أحمد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وسر المسكنات التي أدت لتدهور حالتها

كشفت الفنانة رحمة أحمد، آخر تطورات حالتها الصحية، وحقيقة تناولها مضادات حيوية دون استشارة طبية مما أدى لتدهور حالتها الصحية.

رحمة أحمد: دخلت المستشفى بسبب ارتكاريا مزمنة

وقالت رحمة أحمد في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنها دخلت المستشفى في البداية بسبب مشكلة بسيطة، لكنها واجهت مضاعفات نتيجة معاناتها من الارتكاريا المزمنة، ما أدى إلى تأثير في الجهاز التنفسي وصعوبة في التنفس.

وعن حقيقة تناولها مضادات حيوية دون استشارة طبيب أوضحت، أنها لم تتناول أي مضادات حيوية بسبب حساسيتها الشديدة تجاه عدد من الأدوية، مشيرة إلى أن الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة تناولها نوعًا من المسكنات تسبب في رد فعل سلبي قوي على جسدها مشابه للارتكاريا، مما أدى إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأوضحت الفنانة رحمة أحمد أنها كانت تتلقى العلاج بالكورتيزون، والذي تسبب في بعض المشكلات بالكلى، مشيرة إلى أن الآلام الشديدة دفعتها لتناول المسكن الذي أدى إلى تعقيدات إضافية.

وطمأنت رحمة أحمد جمهورها، مؤكدة أنها تحسنت بشكل ملحوظ بعد خروجها من المستشفى.

وتابعت:" أنا كويسة والحمد لله، كانت البداية بسيطة لكن الأمور تعقدت، والحمد لله عدَّت على خير".

