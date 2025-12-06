اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات

السبت 06 ديسمبر 2025
ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ضعف المياه بمناطق (العديسات بحري - أم غرباب - نجع علوان - المهيدات - قباح - نجع خميس - عزبة الضوي - الندافين غرب - نجع العمدة - الجبل) التابعة لمركز الطود اليوم السبت 6 ديسمبر.

وأشارت إلى أن ضعف المياه يبدأ من الساعة 6 صباح اليوم حتى الساعة 9 صباحًا.


وأوضحت أن ضعف المياه بهذه المناطق يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطات العديسات بحرى وقبلى النقالى ونجع خميس النقالى ونجع العمده الجوفى وذلك بسبب صيانة محطات الكهرباء بحسب ما ورد من شبكة كهرباء العديسات

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة وتوفر الشركة سيارة مياه متنقله حال طلبها، ويرجى الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة وجود طارئ على الرقم المجاني 125 أو 
- 01030019076 
- 01212579703 
- 0952282406 
- 0952284116  
- 01147999752

