اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ضعف المياه بمناطق (العديسات بحري - أم غرباب - نجع علوان - المهيدات - قباح - نجع خميس - عزبة الضوي - الندافين غرب - نجع العمدة - الجبل) التابعة لمركز الطود اليوم السبت 6 ديسمبر.

وأشارت إلى أن ضعف المياه يبدأ من الساعة 6 صباح اليوم حتى الساعة 9 صباحًا.



وأوضحت أن ضعف المياه بهذه المناطق يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطات العديسات بحرى وقبلى النقالى ونجع خميس النقالى ونجع العمده الجوفى وذلك بسبب صيانة محطات الكهرباء بحسب ما ورد من شبكة كهرباء العديسات

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة وتوفر الشركة سيارة مياه متنقله حال طلبها، ويرجى الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة وجود طارئ على الرقم المجاني 125 أو

- 01030019076

- 01212579703

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.