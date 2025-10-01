أوشكت على الغرق، الحوثيون يعلنون استهداف السفينة "مينرفاجرتش" لانتهاكها حظر دخول مواني فلسطين

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فجر اليوم الأربعاء، استهداف السفينة "مينرفاجرتش" لانتهاك الشركة المالكة لها حظر دخول المواني الإسرائيلية.



وجاء في البيان: "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفُها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدًا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي".



وأضاف: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة (MINERVAGRACHT) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة".

وتابع: "تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق".

وأشار البيان إلى أن "شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وختم البيان: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليجِ عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن سابقًا".

