مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد سان جيرمان

يشهد اليوم الأربعاء 1-10-2025، إقامة عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إف ك كارباك X إف سي كوبنهاجن – 7.45 مساء

يونيون سانت جيلواز X نيوكاسل يونايتد – 7.45 مساء

برشلونة X باريس سان جيرمان – 10 مساء – beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 4

موناكو X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن X أيندهوفن – 10 مساء

آرسنال X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD 5

فياريال X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 7

نابولي X سبورتينج لشبونة – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

الجيش الرواندي X بيراميدز – 3 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

فيسيل كوبي X ملبورن سيتي – 1 ظهرًا

شنغهاي شينهوا X أولسان هيونداي – 3.15 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

الزوراء العراقي X النصر – 9.15 مساء

الاستقلال X المحرق البحريني – 7 مساء

الوحدات X الوصل – 7 مساء

