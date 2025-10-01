الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد سان جيرمان

برشلونة وسان جيرمان،
برشلونة وسان جيرمان، فيتو

يشهد اليوم الأربعاء 1-10-2025، إقامة عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.


مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إف ك كارباك X إف سي كوبنهاجن – 7.45 مساء

يونيون سانت جيلواز X نيوكاسل يونايتد – 7.45 مساء

برشلونة X باريس سان جيرمان – 10 مساء – beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 4

موناكو X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن X أيندهوفن – 10 مساء

آرسنال X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD 5

فياريال X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 7

نابولي X سبورتينج لشبونة – 10 مساء - beIN Sports HD 6

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

الجيش الرواندي X بيراميدز – 3 مساء

 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

فيسيل كوبي X ملبورن سيتي – 1 ظهرًا

شنغهاي شينهوا X أولسان هيونداي – 3.15 مساء

 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

الزوراء العراقي X النصر – 9.15 مساء

الاستقلال X المحرق البحريني – 7 مساء

الوحدات X الوصل – 7 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء مواعيد مباريات اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أفريقيا مباريات دوري ابطال اسيا مانشستر سيتي مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

حسبة برما، فرصة أمل لمنتخب مصر للصعود لدور 16 بكأس العالم للشباب

منتخب مصر يخسر بثنائية أمام نيوزيلندا ويقترب من وداع مونديال الأندية

إنتر ميلان يكتسح سولافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

بنيران صديقة، تشيلسي يكتفي بهدف أمام بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا

مونديال الشباب، منتخب مصر يتأخر 1/2 أمام نيوزيلندا بالشوط الأول (فيديو)

برقية حب لفلسطين.. جماهير جالاتا سراي توجه رسالة للعالم بمباراة ليفربول (صور)

جريزمان يحرز هدفه رقم 200 مع أتليتكو مدريد (فيديو)

الأكثر قراءة

بهتافات جماهير الرجاء البيضاوي، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة وبيان من "جيل زد" (فيديو)

انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 3 أصناف منها العنب وانخفاض جديد في الجوافة

اليابان تحيي آمال الفراعنة في التأهل بكأس العالم للشباب بالفوز على تشيلي

رحمة أحمد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وسر المسكنات التي أدت لتدهور حالتها

بعد دعوة الرئيس إلى الانعقاد غدا، ما المدة المتبقية لمجلس الشيوخ الحالي؟

أنا مش بطلع لايفات وفلوسي من إعلانات الهامبرجر، أقوال أم سجدة أمام جهات التحقيق

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد سان جيرمان

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 – 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads