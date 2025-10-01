مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد سان جيرمان
يشهد اليوم الأربعاء 1-10-2025، إقامة عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
إف ك كارباك X إف سي كوبنهاجن – 7.45 مساء
يونيون سانت جيلواز X نيوكاسل يونايتد – 7.45 مساء
برشلونة X باريس سان جيرمان – 10 مساء – beIN Sports HD 1
بوروسيا دورتموند X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 4
موناكو X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 3
باير ليفركوزن X أيندهوفن – 10 مساء
آرسنال X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD 5
فياريال X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 7
نابولي X سبورتينج لشبونة – 10 مساء - beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
الجيش الرواندي X بيراميدز – 3 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
فيسيل كوبي X ملبورن سيتي – 1 ظهرًا
شنغهاي شينهوا X أولسان هيونداي – 3.15 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2
الزوراء العراقي X النصر – 9.15 مساء
الاستقلال X المحرق البحريني – 7 مساء
الوحدات X الوصل – 7 مساء
