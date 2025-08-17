قررت جهات التحقيق، تجديد حبس الراقصة بوسي الأسد، لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

اعترفت الراقصة بوسي الأسد، خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر مقاطع مثيرة وخادشة للحياء بغرض زيادة نسب المشاهدة، واستقطاب متابعين بهدف الحصول على أرباح مالية من المنصات.

وأدلت الراقصة بوسي الأسد باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بأنها تلقت عروضا من متابعين– خاصة من جنسيات عربية – لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، لتحقيق مكاسب مالية، قائلة: بمشي حالي علشان الفلوس.



وأشارت إلى أنها قامت بحذف بعض التطبيقات والصفحات خوفا من الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل.

السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد

وكشف السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد، أنها متهمة في 4 قضايا آداب عامة وصدر ضدها حكم بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، من بينها: القضية رقم 8759 لسنة 2030 – تحريض على الفسق جنح العمرانية، القضية رقم 2411 لسنة 2022 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 4757 لسنة 2021 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 8758 لسنة 2020 – آداب عامة (العمرانية).

وكشف الفحص الفني لحسابات المتهمة عن وجود مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات وحركات خادشه، وتعمد إبراز أجزاء حساسة من الجسد، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تحريضا على الفسق والإخلال بالآداب العامة، بهدف زيادة عدد المشاهدات والمتابعين لتحقيق أرباح مادية.

كما تم ضبط زجاجة خمور مفتوحة، ومبلغ مالي قدره 23,500 جنيه، وثلاث باروكات شعر كانت تستخدمها المتهمة في تصوير الفيديوهات، وفقا لما جاء في محضر الضبط، وأمرت النيابة بحجز المتهمة 24 ساعة علي ذمة التحريات.

القبض على الراقصة بوسي الأسد

وألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة بمنطقة الهرم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.