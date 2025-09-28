الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شاب أشعل النيران في شقة ابن خالته بالزيتون

القبض علي متهم أشعل
القبض علي متهم أشعل النيران في منزل آخر بالزيتون،فيتو

نجحت قوات أمن  القاهرة من، القبض على شاب بتهمة إشعال النيران بشقة ابن خالته بالزيتون، وذلك بسبب اعتراض المجني عليه على وقوف الأخير أمام منزله مع أصدقائه، فأضرم المتهم النيران في شقته بمنطقة الزيتون بالقاهرة.


وكشفت التحريات الأولية إضرام المتهم النيران في شقة ابن خالته، بسبب اعتراض المجني عليه على وقوف الأخير أمام منزله مع مجموعة من الشباب، وشربهم السجائر أمام المنزل؛ ما أثار انزعاج المجني عليه وطلب منه عدم تكرار فعلته.

وأضافت التحريات أن المتهم قرر الانتقام من ابن خالته، وأضرم النيران في الشقة باستخدام بنزين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

صاحب كافيه نصب له فخ، قصة سقوط منتحل اسم مسئول قضائي كبير في المهندسين

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

اليوم، الحكم على "توربيني البحيرة" في اختطاف طفل والاعتداء عليه بكفر الدوار

بالأرقام، جهود الحملات المرورية على الطرق الرئيسية خلال 24 ساعة

القبض على شخصين سرقا هاتف سيدة وطلبا مقابلا ماليا لاسترجاعه بالجيزة

الأتعاب بالدولار، محامي مصري يتولى الدفاع عن عصابة أوكرانية متهمة بتصنيع وتصدير المخدرات

أول أيام التوقيت الشتوي، غلق 55 محلا بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

النيران تسبب تلفيات بمشتل في أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

سقوط سيارة نصف نقل من أعلى معدية بنهر النيل في المنيا (صور)

فريق بحث لضبط سائق تعدى على فرد أمن ببوابة 7 بمشروع دار مصر القرنفل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة بالزيتون بالقاهره

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

وزير الري: مشروعات حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads