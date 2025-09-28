القبض على شاب أشعل النيران في شقة ابن خالته بالزيتون

نجحت قوات أمن القاهرة من، القبض على شاب بتهمة إشعال النيران بشقة ابن خالته بالزيتون، وذلك بسبب اعتراض المجني عليه على وقوف الأخير أمام منزله مع أصدقائه، فأضرم المتهم النيران في شقته بمنطقة الزيتون بالقاهرة.



وكشفت التحريات الأولية إضرام المتهم النيران في شقة ابن خالته، بسبب اعتراض المجني عليه على وقوف الأخير أمام منزله مع مجموعة من الشباب، وشربهم السجائر أمام المنزل؛ ما أثار انزعاج المجني عليه وطلب منه عدم تكرار فعلته.

وأضافت التحريات أن المتهم قرر الانتقام من ابن خالته، وأضرم النيران في الشقة باستخدام بنزين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

